SpaceX a lansat un nou lot de 52 de sateliți pentru rețeaua sa de internet, Starlink

SpaceX lansează ce-a de-a 28a misiune pentru reţeaua sa de internet Starlink.

Constelaţia Starlink are drept scop furnizarea de internet de mare viteză pe Terra, sateliţii fiind plasaţi la o altitudine relativ joasă pentru a oferi un timp de răspuns rapid.

Rețeaua este momenta disponibilă în câteva părți din America de Nord, dar scopul este să fie disponibilă global la sfârșitul 2021.

Odată cu această lansare, peste 1600 de sateliți vor fi în orbită.

Lansarea a avut loc la 18:56 ora locală de la complexul 39 A al Staţiei spaţiale Kennedy, din Cape Canaveral (estul Floridei), iar după 8 minute şi 30 de prima treaptă a rachetei a revenit cu succes, pe una dintre cele două barje din Oceanul Atlantic care poartă numele "Of Course I Still Love You".

Cea de sâmbătă a fost cea de-a treia misiune Falcon 9 din ultimele două săptămâni şi a 15-a misiune Falcon 9 pe anul 2021.

Din 2010 au avut loc cel puţin 116 lansări cu această rachetă considerată "calul de bătaie" al companiei lui Elon Musk, proprietar şi al automobilelor electrice Tesla, şi partener al NASA în programul de trimitere de astronauţi pe Staţia Spaţială Internaţională la borul unor navete spaţiale lansate de pe teritoriul american.

