O tornadă a provocat prăbușirea unei fabrici de lumânări, în SUA. Cel puțin 50 de morți

SUA au fost lovite de numeroase fenomene meteo extreme. Cel puțin 30 de tornade au ”măturat” șase state americane.

Pagubele sunt însemnate, iar victimele încă nu s-au numărat. Previziunile autorităților sunt sumbre.

Guvernatorul din Kentucky spune că este „una dintre cele mai grele nopți din istoria” statului. Amploarea distrugerii nu va fi cunoscută pe deplin ore în șir, dar videoclipurile care apar pe rețelele de socializare arată clădiri turtite, vehicule răsturnate și muncitori care sapă în moloz pentru a-i găsi pe oameni prinși.

O fabrică de lumânări s-a transformat într-un morman de moloz și fiare. În interiorul acesteia munceau aproximativ 110 oameni.

Aerial footage shows scale of damage in Mayfield, Kentucky, after catastrophic tornado outbreak.



Officials fear there are at least 50 dead in Kentucky.



Latest: https://t.co/4gaB6sTX0C pic.twitter.com/kdnfvTTDzf