Ucraina a început să folosească bombele cu dispersie livrate de SUA

Forţele armate ucrainene au început să utilizeze muniţie cu dispersie în luptele date în cadrul contraofensivei împotriva Rusiei. Anunţul a fost făcut de doi oficiali americani, relatează CNN.

Statele Unite aşteaptă în continuare să primească informaţii actualizate de la armata ucraineană despre cât de eficient este acest armament cu submuniţie - controversat - pe câmpul de luptă, potrivit unuia dintre oficiali.

Statele Unite ale Americii au anunţat pe 8 iulie că trimit acest armament Ucrainei, pe care l-au livrat o săptămână mai târziu. Acest tip de armament este controversat din cauză că împrăştie numeroase "bombe" mici într-o zonă largă şi reprezintă astfel o ameninţare pe termen lung la adresa civililor în cazul în care nu explodează.

Probably the first visual confirmation of US-delivered DPICM cluster ammunition in Ukrainian services. It shows a failed Russian advance near Krasnohorivka.



Coordinates:



47°58'06"N 37°31'42"E



Source: https://t.co/zoOH0dkR1Z#Ukraine #Donetsk #Krasnohorivka pic.twitter.com/UWX4qh4DqU