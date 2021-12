Un urs a pus la pământ un ren gonflabil și s-a luptat cu el minute în șir. Scena a fost filmată de o localnică, în California

Victima nu cedează. Sub asalturile repetate ale sălbăticiunii cu gheare, coarnele renului se agită, alimentând iluzia că ar fi o creatură vie.

La limita din stânga cadrului poate fi văzut un alt urs, mai mare, care însă nu interacționează cu animalul din cauciuc umflat cu aer.

Scena a fost surprinsă de Donna Hargett, o femeie care locuiește într-o suburbie a Los Angeles-ului, statul american California.

Ea se plimba prin împrejurimi, când a auzit un zgomot pe care l-a descris drept similar plasticului zgâriat.

Descrierea s-a dovedit corectă, pentru că ursul și folosea ghearele în "confruntarea" cu cerbul cauciucat.

Hargett nu s-a speriat, pentru că localnicii sunt familiarizați cu aparițiile urșilor în zonă.

Așa că a scos telefonul și a început să filmeze.

A woman says she was walking in a Los Angeles suburb when she heard a scratching noise. It turned out to be a bear cub playing with an inflatable reindeer.



