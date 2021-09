Lupte intense în Panjshir, unde talibanii se chinuie să elimine rezistența armată a lui Ahmad Massoud. Militanții ar fi pierdut zeci de luptători și armament greu

Conflictul dintre părți s-a derulat sporadic în ultimele două săptămâni iar talibanii, care au masat forțe combatante în provincia Panjshir, au anunțat recent că au capturat trei districte.

"Talibanii folosesc tot ce au pentru a pătrunde (în vale) dar luptele continuă", susține sursa CNN.

Fahim Dashti, un purtător de cuvânt al NRF, a anunțat într-un mesaj audio că talibanii ar fi pierdut 40 de combatanți în tentativa de a intra în alea Panjshir.

Un alt reprezentant al NRF susținte că militanții au pierdut, de asemenea, piese de armament greu.

La rândul lor, talibanii au difuzat materiale video cu imagini filmate în timpul și după încetarea luptelor.

Utilizatorul @Natsecjeff, care susține că reprezintă un grup consultativ cu sediul în Marea Britanie, axat pe contracararea propagandei terorismului islamist, distribuie pe contul său de Twitter imagini despre care afirmă că au fost anterior circulate canalele de comunicare ale talibanilor.

Imaginile arată cadavrele a doi presupuși combatanți NRF și epava unui tanc din epoca sovietică. Locația și data imaginilor nu sunt specificate.

Atenție, imaginile sunt din categoria celor cu impact emoțional!

Într-un alt clip apare un tanc sovietic pe care talibanii susțin că l-ar fi capturat de la luptătorii NRF.

Then there's this video which has been shared by pro-TB accounts, purportedly showing an old tank being used by TB. The pro-TB sources claim it was captured from NRF. Again, undated and exact location unclear. #Panjshir pic.twitter.com/lCNBGyonSq