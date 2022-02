Wordle, jocul creat din dragoste şi care l-a făcut pe inventator milionar peste noapte

Wordle este un joc simplu de ghicire a cuvintelor. Rezultatele obținute pot fi distribuite, lucru care a dus la viralizarea acestuia pe Twitter. Platforma de socializare este plină de imagini ale jocului, iar utilizatorii împărtășesc zilnic rezultatele obținute.

Succesul acestui joc l-a adus în atenția New York Times, care l-a achiziționat seara trecută, pentru o sumă formată din șapte cifre, din zona inferioara, adica sub 5 milioane de dolari.

The Times, care a anunțat luni achiziția jocului, adaugă puzzle-ul în portofoliul său de jocuri de cuvinte precum The Crossword, The Mini și Spelling Bee. În decembrie 2021, New York Times (NYT) avea peste un milion de abonamente la Jocuri.

”The Times rămâne concentrat să devină abonamentul esențial pentru fiecare persoană vorbitoare de limba engleză care dorește să înțeleagă și să se implice cu lumea. Jocurile din New York Times sunt o parte cheie a acestei strategii”, potrivit declarației.

”Wordle va juca acum un rol în această experiență zilnică, oferind a milioane de oameni din întreaga lume un alt motiv pentru a apela la The Times, pentru a se informa și a-și satisface nevoile vieții".

Wordle şi povestea de dragoste din spatele jocului

Josh Wardle a creat inițial jocul pentru partenera sa, Palak Shah. Cei doi sunt atrași de jocurile de ortografie și de cuvintele încrucișate.

”Am vrut să vin cu un joc care să-i facă plăcere”, a spus Wardle, care a explicat exact motivul pentru care Wordle a rezonat cu atât de mulți oameni. ”Este ceva care te încurajează să petreci trei minute pe zi. Și asta e. Nu vrea mai mult din timpul tău decât atât”.

Shah a fost, de asemenea, responsabilă pentru restrângerea cuvintelor care sunt incluse în joc. Wardle explică că a analizat fiecare cuvânt de cinci litere din limba engleză și a însărcinat-o pe Shah să aleagă pe cele pe care le-a recunoscut.

Acest lucru a fost făcut pentru a se asigura că niciunul dintre cuvintele potențiale nu este prea obscur, rezultând aproximativ 2.500 de cuvinte dintr-o listă de aproximativ 12.000. Deoarece există un nou puzzle Wordle în fiecare zi, jocul s-ar derula pentru aproximativ șapte ani.

Shah apreciază gestul lui iubitului ei: ”Este foarte dulce. Cu siguranță așa își arată Josh dragostea".