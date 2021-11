WTA continuă să fie îngrijorată de starea lui Peng Shuai, chiar dacă ea a reapărut în vizorul public în weekend

Aparentul impuls de propagandă a fost urmat duminică de un apel video între Peng și președintele Comitetului Olimpic Internațional (CIO), Thomas Bach, în timpul căruia, sportiva, a insistat că este „în siguranță și bine, locuiește la ea acasă în Beijing” și „și-ar dori să-i fie respectată intimitatea”, potrivit unui comunicat al CIO.

Fluxul de videoclipuri a venit pe fondul unei furtuni de îngrijorare globală pentru Peng, care a dispărut din ochii publicului timp de mai bine de două săptămâni după ce a apelat la rețelele de socializare pentru a-l acuza pe fostul vicepremier Zhang Gaoli că a forțat-o să facă sex la casa lui, o acuzație explozivă și sensibilă din punct de vedere politic care a declanșat o cenzură generală în China.

În timp ce reaparițiile publice ale lui Peng pot atenua unele dintre cele mai mari temeri cu privire la siguranța și bunăstarea ei imediată, acestea nu au reușit să potolească preocupările mai ample cu privire la libertățile ei și apar solicitări tot mai mari pentru o anchetă completă asupra acuzațiilor ei de agresiune sexuală.

„A fost bine să o văd pe Peng Shuai în videoclipurile recente, dar acestea nu atenuează îngrijorarea WTA cu privire la bunăstarea și capacitatea ei de a comunica fără cenzură sau constrângere”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Asociației Femeilor de Tenis (WTA), într-o declarație, în urma apelului lui Peng cu CIO.

De asemenea, susținătorii drepturilor omului care au urmărit de mult campaniile de reducere a tăcere ale Beijingului nu sunt convinși. „Ceea ce avem aici este, în esență, o narațiune controlată de stat: doar guvernul și mass-media afiliată generează și distribuie conținutul despre povestea lui Peng”, a declarat Maya Wang, cercetător senior în China la Human Rights Watch (HRW).

„Deși este posibil ca Peng să fie bine, avem o istorie întreagă a guvernului chinez care a publicat filmări cu persoane dispărute, pentru a dovedi că sunt nevătămați când, de fapt, se întâmpla exact opusul”, a adăugat ea.

Clipurile video par a fi special concepute pentru a arăta că Peng este „liberă” și trăiește o viață „normală”. În imaginile difuzate sâmbătă, Peng a fost văzută la cină cu mai multe persoane pe care jurnaliștii din presa de stat le-au descris drept „antrenorul și prietenii ei”. Clipurile făceau referiri repetate, deliberate, la întâlniri, în timp ce Peng continuă să dea din cap către bărbatul care vorbea lângă ea, iar ea însăși nu spunea nimic.

