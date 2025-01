A murit David Lynch, regizorul care a revoluţionat cinematografia americană cu filmele Twin Peaks şi Blue Velvet

David Lynch, regizor şi scenarist american. Sursa foto: Getty Images

David Lynch, regizor şi scenarist american al unor lucrări care au revoluționat cinematogra americană cu filmele Eraserhead, Blue Velvet și serialul de televiziune Twin Peaks, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunţul a fost făcut de familia sa, transmite The Guardian.

„Acum există un mare gol în lume, acum că nu mai este cu noi”, a scris familia sa într-o postare pe Facebook. „Dar, așa cum ar spune el, „Fii atent la gogoșă, nu la gaură.”

În august anul trecut, Lynch a spus că a fost diagnosticat cu emfizem și, în noiembrie, a vorbit despre dificultățile sale de respirație.

„Abia pot să merg printr-o cameră”, a spus el. „Este ca și cum ai merge cu o pungă de plastic pe cap.”

Lynch a urmat o cale foarte idiosincratică în cinematografia americană: de la începuturile sale ca student la arte, realizând filme experimentale scurte, până la succesul cult al primului său lungmetraj, Eraserhead, și continuând cu o serie de filme premiate, inclusiv Blue Velvet, Wild at Heart și Mulholland Drive, precum și cu serialul TV de referință Twin Peaks. A primit trei nominalizări la Oscar pentru cel mai bun regizor (pentru Blue Velvet, The Elephant Man și Mulholland Drive) și un Oscar onorific pentru întreaga carieră în 2019; a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru Wild at Heart în 1990.

Lynch a practicat cu entuziasm meditația transcendentală, înființând în 2005 Fundația David Lynch pentru Educație Bazată pe Conștiință și Pace Mondială; a creat și picturi, a lansat albume (inclusiv colaborări cu Julee Cruise, Lykke Li și Karen O), a realizat un raport meteorologic pe YouTube și a deschis un club de noapte în Paris în 2011. În 2018, el explica stilul său de viață retras pentru The Guardian:

„Îmi place să fac filme. Îmi place să lucrez. Nu prea îmi place să ies.”

Cine este David Lynch

Născut în Missoula, Montana, în 1946, Lynch a urmat facultatea de arte în anii 1960 și a realizat primul său scurtmetraj experimental, Six Men Getting Sick, în timpul studiilor la Academia de Arte Frumoase din Pennsylvania.

Apoi s-a mutat la Los Angeles în 1971 și a studiat cinematografia la AFI Conservatory, unde a început să filmeze primul său lungmetraj, Eraserhead. Finalizându-l în 1976, farsa surrealistă alb-negru a fost primită cu confuzie și respinsă de majoritatea festivalurilor de film, dar spre sfârșitul anilor '70 a devenit un succes al circuitului de filme „midnight movie” (filme de la miezul nopții).

Impactul Eraserhead a condus la o ofertă din partea companiei de producție a lui Mel Brooks de a regiza The Elephant Man; filmul, cu John Hurt în rolul principal, despre omul disfigurat din secolul XIX, a fost nominalizat la opt premii Oscar și a consolidat statutul lui Lynch la Hollywood.

După ce a refuzat să regizeze Return of the Jedi, Lynch a acceptat să facă o adaptare a romanului science fiction epic Dune al lui Frank Herbert, dar filmul a fost substanțial tăiat în post-producție și a fost un eșec comercial și critic.

În loc de o continuare planificată a filmului Dune, Lynch a decis să facă un film mai personal: thrillerul său noir, Blue Velvet, care a devenit un hit cult și un mare succes critic la lansare în 1986, aducându-i a doua nominalizare la Oscar pentru cel mai bun regizor.

Lynch a continuat cu un alt proiect noir, opac și surreal, Twin Peaks, un serial de mister despre o crimă, care, spre deosebire de majoritatea regizorilor de film din acea perioadă, a fost conceput ca un serial TV. Lynch l-a dezvoltat împreună cu fostul scenarist de la Hill Street Blues, Mark Frost.

O combinație de comedie de mic oraș, proceduri de poliție și un vis surreal, Twin Peaks a contrazis predicțiile de eșec când a fost difuzat în 1990; ca pionier al „TV-ului de calitate”, este, probabil, cel mai influent proiect al lui Lynch. O a doua serie a fost difuzată mai târziu în 1990, iar un prequel cinematografic, Fire Walk With Me, a fost lansat în 1992, iar o a treia serie a fost difuzată mai mult de un sfert de secol mai târziu, în 2017.

Pe măsură ce Twin Peaks intrase în producție, Lynch a început să lucreze la adaptarea cinematografică a romanului lui Barry Gifford, Wild at Heart, și i-a distribuit pe Nicolas Cage și Laura Dern în rolurile principale într-un road movie violent și bântuitor, cu ecouri din Vrăjitorul din Oz. Wild at Heart a avut premiera la Cannes în 1990 și a câștigat Palme d'Or.

În 1997, Lynch a început să revină la rădăcinile sale de avangardă cu Lost Highway, un thriller surrealist cu Bill Pullman și Patricia Arquette, care a avut un eșec la box-office. În contrast total, Lynch a lansat The Straight Story în 1999, o poveste simplă despre un bărbat în vârstă (interpretat de Richard Farnsworth) care conduce 240 de mile prin țară pe un tractor de gazon motorizat.