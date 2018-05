Aceste alimente provoacă dureri de cap. Află ce trebuie să scoți din dietă

Foto: Pixabay.com

Inghetata



Un aliment pe care, probabil, il consideri preferatul tau, inghetata este o cauza potentiala a migrenelor, nu doar din cauza compozitiei sale, ci si datorita calitatii ei de aliment inghetat. Inghetata rece poate fi un factor declansator al migrenei, in special daca o mananci repede.



Branza



Iata ca alimentul preferat al tuturor poate cauza o durere de cap, in special daca este o branza foarte veche, in curs de imbatranire.



Indulcitorii artificiali



Indulcitorii care contin aspartam induc migrenele, mai ales daca e vorba de un consum regulat. Daca vrei sa tii la distanta durerile de cap, foloseste indulcitori naturali, scrie bzi.ro.