Dr. Adina Alberts: "Doamne, o să spun ceva ce o să vă îngrozească! Au fost lăsaţi oameni să moară în spitale, iar medicii sunt ameninţaţi"

Din acest motiv, pentru că nu se mai găseşte, mulţi bolnavi ar fi murit, iar medicii nu ar avea voie să o prescrie.

În plus, în pandemie, ar fi fost testate tot felul de medicamente noi pe muribunzii din spitale, mai spune medicul chirurg estetician, într-o postare pe Facebook.

"Acum un an am luat în serios amenințarea care prefigura o molimă mondială. Am promovat măsuri corecte de protecție. Da, am considerat că suntem în pericol și am îndemnat la purtarea măștii, la dezinfectarea repetată a mâinilor și a suprafețelor, la distanțare și izolare.

Adina Alberts: Am văzut cum sunt utilizate tot felul de medicamente noi pe muribunzii din spitale

Asta până am început să pun cap la cap niște informații care erau lipsite de logică. De ce să scoți din farmacii hidroxiclorochina, dintr-o dată. Cică se descoperise că este cardiotoxică. Ceva nu era în regulă cu afirmația asta… Sunt zeci de mii de oameni care iau hidroxiclorochină zilnic, de 30-40 de ani. Apoi am început să caut informații despre albastru de metilen. Am scris colegilor din lume, medici, oameni de știință, profesori…

Erau mulți care bănuiau că această substanță ar avea efecte benefice contra Sars-Cov2. Unii aveau și studii realizate deja. Apoi am aflat că, deși erau agreați de publicații medicale de renume, studiile lor efectuate pe albastru de metilen nu au fost luate în seamă și nu au fost publicate. Nu mai auzisem niciodată așa ceva.

Apoi am văzut cum sunt utilizate tot felul de medicamente noi pe muribunzii din spitale. Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă îngrozească dar este exact ceea ce gândesc. Aceste substanțe și medicamente noi au fost pur și simplu experimentate pe oamenii noștri dragi, pe părinții și bunicii noștri internați cu forța în spitale (vezi legea carantinării).

Dr. Adina Alberts: Am testat gratuit pe străzi, în aer liber până m-am infectat și eu

Au fost mai multe chestiuni aiurea… Până nu am mai putut să rabd. În cele din urmă am decis să mă implic activ. Am promovat intens testele rapide Antigen, pentru că ne dădeau o oarecare independență și puteam, astfel, să ne întoarcem oarecum la o viață normală.

Am testat gratuit pe străzi, în aer liber, câteva săptămâni la rând, până m-am infectat și eu. Dar, cel puțin, am reușit să conving autoritățile să utilizeze aceste teste și în spitalele publice, și să ia în considerare rezultatele acestora.

?Acum avem Ivermectina ca posibil medicament foarte eficient. Azitromicina are efect antiviral bun, deși este antibiotic. La fel și doxiciclina. Vitamina D3 este foarte utilă, zincul este esențial…Cercetători din toată lumea au făcut multe descoperiri în acest ultim an vizavi de medicamente cunoscute și eficiența lor împotriva COVID. Dar sunt blocați peste tot.

?Mă intorc la Ivermectină. Medicii sunt amenințati cu pierderea dreptului de liberă practică dacă prescriu așa ceva. Păi dacă dreptul de liberă practică nu îți dă voie să salvezi oameni, atunci pentru ce îți mai trebuie...

Adina Alberts: Medicii sunt amenințati cu pierderea dreptului de liberă practică dacă prescriu ivermectină

Îmi povestesc oameni îndurerați, că apropriații lor au fost lăsați să moară în spitale pentru că medicii nu le-au dat ivermectină, deși familia reușise să procure medicamentul. Îmi povestesc prieteni farmaciști, că sunt controale zilnice în farmacii.

Nu îi interesează nimic altceva pe cei de la ANMDM decât Ivermectina. Să nu care cumva să poată cineva să aibă acces la ea. Asta este DEMENȚĂ.

*

Din surse confidențiale am aflat că, din fericire, sunt mult mai mulți medici care nu au uitat că sunt în primul rând oameni, și care, din resurse proprii, au reușit să își procure ivermectina asumându-și toate riscurile. Dar și-au salvat pacienții.

Și încă ceva foarte interesant care poate fi de mare ajutor. Unii ATI-iști au utilizat Ivermectina chiar pentru tratamentul unor infecții nozocomiale. Cu rezultate foarte bune. Știți bine ce MARI PROBLEME avem noi în România cu aceste infecții intraspitalicești... SE PARE CĂ IVERMECTINA ESTE EFICIENTĂ ÎMPOTRIVĂ INFECȚIILOR NOZOCOMIALE DATE DE STAFILOCOCUL AURIU!", a scris dr. Adina Alberts, luni, pe pagina de Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal