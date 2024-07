Certificatul energetic pentru clădiri (certificatul de performanță energetică)

Certificatul energetic are multiple roluri importante în sectorul imobiliar. Sursă foto: Oblyo

În era schimbărilor climatice și a preocupărilor crescânde pentru eficiența energetică, certificatul energetic pentru clădiri a devenit un document esențial în tranzacțiile imobiliare și în evaluarea performanței energetice a locuințelor și spațiilor comerciale.

Acest articol vă va oferi o perspectivă asupra certificatului energetic, explicându-vă importanța sa, procesul de obținere și impactul asupra valorii proprietății dumneavoastră.

Ce este certificatul energetic pentru clădiri?

Certificatul energetic pentru clădiri, cunoscut și sub denumirea de certificat de performanță energetică, este un document oficial care evaluează și clasifică performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire (cum ar fi un apartament).

Acest act oferă informații despre consumul de energie al clădirii și emisia de dioxid de carbon asociată, permițând proprietarilor, chiriașilor și potențialilor cumpărători să înțeleagă performanța energetică a imobilului.

Importanța certificatului energetic

Certificatul energetic are multiple roluri importante în sectorul imobiliar și în eforturile de conservare a energiei:

1. Conformitate legală: În România, certificatul energetic este obligatoriu pentru vânzarea, închirierea, renovarea majoră a imobilelor și recepția clădirilor noi, precum și pentru cele aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.

2. Informare și transparență: Oferă informații clare despre eficiența energetică a unei clădiri, ajutând cumpărătorii și chiriașii să ia decizii informate.

3. Stimulent pentru îmbunătățiri: Încurajează proprietarii să investească în măsuri de eficiență energetică pentru a-și îmbunătăți clasificarea energetică.

4. Economii la facturi: Ajută locatarii să estimeze costurile potențiale cu energia și să identifice oportunități de economisire.

5. Protecția mediului: Promovează reducerea emisiilor de carbon prin încurajarea eficienței energetice în sectorul construcțiilor.

Cum se obține un certificat energetic?

Obținerea unui certificat energetic implică câțiva pași importanți:

1. Contactarea unui auditor energetic autorizat: Numai auditorii energetici atestați au dreptul să emită certificate energetice. Accesați www.avizez.ro pentru a intra în legătură cu specialștii acestei companii.

2. Evaluarea clădirii: Auditorul energetic va efectua o inspecție detaliată a clădirii, analizând aspecte precum izolația termică, sistemele de încălzire și răcire, iluminatul și ventilația.

3. Colectarea datelor: Se vor aduna informații despre consumul de energie, facturile de utilități și detaliile tehnice ale sistemelor energetice ale clădirii, solicitând proprietarului copiile după unele acte ale proprietății..

4. Analiza și calculul: Utilizând metodologii standardizate, auditorul va calcula performanța energetică a clădirii.

5. Emiterea certificatului: În urma analizei, se va emite certificatul energetic, care include clasificarea energetică și recomandări pentru îmbunătățirea performanței energetice.

Conținutul certificatului energetic

Un certificat energetic pentru clădiri conține mai multe informații esențiale:

1. Clasa energetică: O scară de la A+ (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă), care indică performanța energetică a clădirii.

2. Consumul anual de energie: Estimarea cantității de energie consumată anual pentru încălzire, răcire, iluminat și alte nevoi energetice.

3. Emisiile de CO 2 : O estimare a emisiilor anuale de dioxid de carbon asociate consumului de energie al clădirii.

4. Detalii tehnice: Informații despre sistemele de încălzire, izolație, ferestre și alte elemente relevante pentru performanța energetică.

5. Recomandări: Sugestii pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, inclusiv estimări ale costurilor și beneficiilor potențiale.

Valabilitatea certificatului energetic

Certificatul energetic pentru clădiri are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii, cu excepția cazului în care se efectuează lucrări de renovare majoră a clădirii, când este necesară obținerea unui nou act.

Impactul certificatului energetic asupra valorii proprietății

Certificatul energetic poate influența semnificativ valoarea unei proprietăți imobiliare:

1. Atractivitate crescută: Clădirile cu o clasă energetică bună sunt adesea mai atractive pentru cumpărători și chiriași, datorită costurilor mai reduse cu energia.

2. Potențial de negociere: O clasă energetică slabă poate fi folosită ca argument pentru negocierea prețului în tranzacțiile imobiliare.

3. Investiție pe termen lung: O eficiență energetică bună poate crește valoarea proprietății în timp, pe măsură ce costurile energiei cresc și reglementările devin mai stricte.

4. Accesibilitate la finanțare: Unele instituții financiare oferă condiții mai avantajoase pentru împrumuturile destinate proprietăților cu eficiență energetică ridicată.

Legislația privind certificatul energetic în România

Cadrul legislativ pentru certificarea energetică a clădirilor în România se bazează pe Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și actualizată.

Această lege transpune Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

Principalele prevederi legislative includ:

1. Obligativitatea certificatului: Certificatul energetic este obligatoriu la vânzarea, închirierea, renovarea majoră a imobilelor, pentru cele aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice și la recepția clădirilor noi.

2. Afișarea publică: Pentru clădirile cu o suprafață utilă de peste 250 m2 ocupate de autorități publice sau care sunt vizitate frecvent de public, certificatul energetic trebuie afișat într-un loc vizibil.

3. Sancțiuni: Nerespectarea obligației de a obține și prezenta certificatul energetic poate duce la amenzi substanțiale sau alte sancțiuni (contractul de vânzare poate fi declarat nul în instanță).

Rolul auditorilor energetici

Auditorii energetici joacă un rol important în procesul de certificare energetică.

Aceștia sunt profesioniști specializați, autorizați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să efectueze audituri energetice și să emită certificate de performanță energetică.

Cum procedează aceștia:

1. Evaluarea tehnică a clădirilor: Inspecția detaliată a elementelor constructive și a sistemelor tehnice ale clădirii.

2. Analiza consumului de energie: Evaluarea facturilor de utilități și a modelelor de consum energetic.

3. Calculul performanței energetice: Utilizarea metodologiilor standardizate pentru a determina eficiența energetică a clădirii.

4. Emiterea certificatului: Pregătirea și eliberarea certificatului energetic conform reglementărilor în vigoare.

5. Recomandări de îmbunătățire: Oferirea de sugestii concrete pentru creșterea eficienței energetice a clădirii.

Factori care influențează performanța energetică a unei clădiri

Performanța energetică a unei clădiri este influențată de o multitudine de factori, printre care:

1. Izolația termică: Calitatea și grosimea izolației pereților, acoperișului și podelei au un impact major asupra eficienței energetice.

2. Ferestre și uși: Tipul de geamuri (simple, duble, triple) și etanșeitatea ușilor și ferestrelor afectează semnificativ pierderile de căldură.

3. Sistemul de încălzire: Eficiența boilerului sau a centralei termice, precum și distribuția căldurii în clădire.

4. Sistemul de răcire: Eficiența aparatelor de aer condiționat sau a altor sisteme de răcire.

5. Ventilația: Prezența și eficiența sistemelor de ventilație mecanică sau recuperare de căldură.

6. Iluminatul: Tipul de corpuri de iluminat și prezența sistemelor de control automat al iluminatului.

7. Surse regenerabile de energie: Prezența panourilor solare, pompelor de căldură sau altor tehnologii regenerabile.

8. Orientarea clădirii: Modul în care clădirea este poziționată față de soare poate afecta necesarul de încălzire și răcire.

9. Comportamentul ocupanților: Modul în care locatarii utilizează energia poate avea un impact semnificativ asupra consumului real.

Beneficiile îmbunătățirii performanței energetice

Investiția în îmbunătățirea performanței energetice a unei clădiri poate aduce numeroase beneficii:

1. Reducerea costurilor cu energia: Îmbunătățirile pot duce la economii semnificative la facturile de utilități.

2. Creșterea confortului: O clădire eficientă energetic oferă un mediu interior mai confortabil și mai sănătos.

3. Valoare imobiliară crescută: Proprietățile cu eficiență energetică ridicată tind să aibă o valoare de piață mai mare.

4. Impact redus asupra mediului: Consumul redus de energie se traduce în emisii mai mici de gaze cu efect de seră.

5. Conformitate cu reglementările viitoare: Anticiparea standardelor energetice mai stricte în viitor.

6. Durabilitate îmbunătățită a imobilului: Multe măsuri de eficiență energetică pot prelungi durata de viață a clădirii și a sistemelor sale.

Certificatul energetic și tranzacțiile imobiliare

În contextul tranzacțiilor imobiliare, certificatul energetic joacă un rol important:

1. Obligativitate legală: Vânzătorii sunt obligați să prezinte certificatul energetic potențialilor cumpărători.

2. Instrument de negociere: Cumpărătorii pot utiliza informațiile din certificat pentru a negocia prețul, în special dacă performanța energetică este slabă.

3. Planificarea investițiilor: Cumpărătorii pot estima costurile viitoare cu energia și potențialele îmbunătățiri necesare.

4. Comparație între proprietăți: Certificatul permite o comparație obiectivă a eficienței energetice între diferite opțiuni imobiliare.

5. Transparență în piața imobiliară: Contribuie la o mai bună informare și la decizii mai bine fundamentate în sectorul imobiliar.

Provocări în implementarea certificării energetice

Deși certificarea energetică aduce numeroase beneficii, există și provocări în implementarea sa:

1. Costuri inițiale: Obținerea certificatului implică un cost, care poate fi perceput ca o povară, mai ales pentru proprietățile mici.

2. Complexitatea evaluării: Procesul de evaluare poate fi complex, în special pentru clădirile mai vechi sau cu sisteme neconvenționale.

3. Conștientizarea publicului: Nu toți proprietarii sau cumpărătorii înțeleg pe deplin importanța și semnificația certificatului energetic.

4. Acuratețea evaluărilor: Pot exista discrepanțe între performanța estimată și consumul real de energie, în funcție de comportamentul ocupanților.

5. Actualizarea periodică: Necesitatea de a reînnoi certificatul la fiecare 10 ani sau după renovări majore poate fi văzută ca o inconveniență.

Tendințe viitoare în certificarea energetică

Certificarea energetică a clădirilor este un domeniu în continuă evoluție.

Câteva posibile tendințe viitoare includ:

1. Focusul pe emisiile de carbon: O atenție crescută acordată amprentei de carbon a clădirilor, nu doar consumului de energie.

2. Standarde mai stricte: Așteptări pentru criterii de performanță energetică mai ridicate în viitor.

3. Integrarea cu alte sisteme de certificare: Corelarea cu alte standarde de sustenabilitate și sănătate a clădirilor.

Studiul NZEB (Nearly Zero Energy Buildings)

Un aspect important legat de certificarea energetică și de viitorul construcțiilor este conceptul de clădiri cu consum de energie aproape zero (NZEB - Nearly Zero Energy Buildings).

Începând cu anul 2021, toate clădirile noi din România trebuie să respecte standardul NZEB , ceea ce aduce noi provocări și oportunități în domeniul certificării energetice.

Ce sunt clădirile NZEB?

Clădirile NZEB sunt construcții cu o performanță energetică foarte ridicată, în care necesarul de energie aproape zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, în mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

Caracteristicile principale ale clădirilor NZEB includ:

1. Izolație termică superioară: Utilizarea de materiale și tehnici avansate de izolare pentru a minimiza pierderile de căldură.

2. Sisteme de ventilație cu recuperare de căldură: Pentru a asigura o calitate bună a aerului interior cu pierderi minime de energie.

3. Utilizarea energiei solare: Integrarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor solare termice pentru producerea de energie electrică și apă caldă.

4. Pompe de căldură eficiente: Pentru încălzire și răcire cu un consum redus de energie.

5. Iluminat LED și sisteme de control inteligente: Pentru a minimiza consumul de energie pentru iluminat și a optimiza utilizarea luminii naturale.

5. Ferestre și uși de înaltă performanță: Cu proprietăți termice excelente pentru a reduce pierderile de căldură.

6. Orientare și design optimizat: Pentru a maximiza aportul solar și a reduce necesarul de energie pentru încălzire și răcire.

Impactul NZEB asupra certificării energetice

Introducerea standardului NZEB are implicații semnificative pentru procesul de certificare energetică:

1. Complexitate crescută: Evaluarea clădirilor NZEB necesită o analiză mai detaliată a sistemelor integrate și a surselor regenerabile de energie.

2. Noi parametri de evaluare: Certificatele energetice pentru clădirile NZEB vor include informații despre producția de energie regenerabilă la fața locului și eficiența sistemelor integrate.

3. Standarde de performanță mai ridicate: Clasele energetice superioare (A și A+) vor deveni mai comune, necesitând o diferențiere mai fină a performanței energetice.

4. Focusul pe energie primară: Se va acorda o atenție sporită consumului de energie primară și emisiilor de CO 2 , nu doar consumului final de energie.

5. Integrarea cu sisteme de management energetic: Certificatele vor trebui să țină cont de sistemele inteligente de gestionare a energiei prezente în clădirile NZEB.

Rolul auditorilor energetici în contextul NZEB

Auditorii energetici, vor juca un rol crucial în implementarea și certificarea clădirilor NZEB:

1. Expertiza tehnică avansată: Vor fi necesare cunoștințe aprofundate despre tehnologiile regenerabile și sistemele integrate specifice NZEB.

2. Calcule complexe: Evaluarea performanței NZEB implică calcule mai sofisticate, ținând cont de interacțiunea dintre diferitele sisteme ale clădirii.

3. Consultanță specializată: Auditorii vor oferi recomandări pentru optimizarea designului și a sistemelor pentru a atinge standardele NZEB.

4. Monitorizare și verificare: Vor fi implicați în procesul de verificare a performanței reale a clădirilor NZEB după darea în folosință.

5. Educație și informare: Vor juca un rol important în educarea proprietarilor și dezvoltatorilor cu privire la cerințele și beneficiile NZEB.

Procesul de obținere a certificatului energetic

Pentru a înțelege mai bine cum puteți obține un certificat energetic pentru proprietatea dumneavoastră, iată pașii detaliați ai procesului:

1. Contactarea unui auditor energetic autorizat:

· Căutați o companie specializată, sau un auditor autorizat ca persoană fizică.

· Verificați credențialele auditorului și experiența sa în domeniu, informați-vă despre tarife și cât durează eliberarea actului, ce documente și informații despre imobil are nevoie.

2. Programarea evaluării clădirii:

· Stabiliți o dată convenabilă pentru vizita auditorului la proprietate.

· Pregătiți documentele relevante, cum ar fi planurile clădirii și facturile de utilități.

3. Inspecția la fața locului:

· Auditorul va efectua o evaluare detaliată a clădirii, măsurând dimensiunile și inspectând sistemele energetice.

· Se vor evalua elementele precum izolația, ferestrele, sistemele de încălzire și răcire, iluminatul și ventilația.

4. Colectarea datelor:

· Auditorul va aduna informații despre consumul de energie, facturile de utilități și detaliile tehnice ale sistemelor clădirii.

· Pot fi necesare discuții cu proprietarul sau administratorul clădirii pentru informații suplimentare.

5. Analiza și calculele:

· Folosind software-ul și metodologiile standardizate, auditorul va procesa datele colectate.

· Se vor efectua calcule complexe pentru a determina performanța energetică a clădirii.

6. Elaborarea certificatului:

· Auditorul va pregăti certificatul energetic, incluzând clasificarea energetică și recomandările de îmbunătățire.

· Documentul va fi verificat pentru acuratețe și conformitate cu reglementările în vigoare.

7. Emiterea și înregistrarea certificatului:

· Certificatul energetic finalizat va fi emis și semnat de către auditorul energetic.

· O copie a certificatului va fi înregistrată în baza de date națională.

8. Livrarea certificatului către client:

· Veți primi certificatul energetic în format fizic și/sau electronic.

· Auditorul vă va explica conținutul certificatului și vă va oferi clarificări, dacă este necesar.

9. Recomandări și follow-up:

· Auditorul vă va prezenta recomandările pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii.

· Puteți discuta despre potențialele măsuri de implementare și impactul lor asupra performanței energetice.

Prețuri și termene de livrare pentru certificatele energetice

Prețuri pentru certificatele energetice în București-Ilfov, de obicei gasim urmatoarele preturi:

· Apartament 1 cameră (garsonieră): 250 lei

· Apartament 2 camere: 250 lei

· Apartament 3 camere: 250 lei

· Apartament 4 camere: 250 lei

· Casă/vilă, spații comerciale sau alte destinații: începând de la 400 lei, preț negociabil în funcție de suprafața imobilului, tipul și numărul instalațiilor aferente.

Este important de menționat că prețurile sunt valabile pentru apartamente cu dimensiuni obișnuite. Pentru proprietăți cu suprafețe mari, prețul poate fi negociat.

De asemenea, nu există o diferențiere de preț pentru apartamentele cu diferite tipuri de surse de căldură, cum ar fi alimentare centralizată sau centrale proprii.

Termen de livrare: Certificatele energetice sunt elaborate conform noii Metodologii Mc001/2022, iar termenul de emitere este cuprins între 4 și 24 de ore de la momentul în care toate datele necesare sunt disponibile.

Durata exactă depinde de complexitatea proprietății și de suprafața imobilului analizat.

Livrare și ridicare: Pentru confortul dumneavoastră, se oferă opțiunea de a vă trimite certificatul energetic prin curier, asigurând o livrare rapidă în București sau în afara capitalei.

Alternativ, puteți alege să ridicați personal certificatul de la sediul firmei, fără niciun cost suplimentar.

Servicii complementare certificarii energetice

Pe lângă emiterea certificatelor energetice, compania oferă o gamă de servicii conexe care pot fi de interes pentru proprietarii de imobile:

1. Rapoarte de audit energetic:

· Evaluări detaliate ale consumului de energie al clădirilor.

· Identificarea oportunităților de economisire a energiei.

· Recomandări tehnice pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

2. Termografie în construcții:

· Utilizarea camerelor termice pentru identificarea punctelor slabe în izolația clădirilor.

· Detectarea pierderilor de căldură și a problemelor de umiditate.

· Rapoarte detaliate cu imagini termice și recomandări de remediere.

3. Raport de conformare NZEB (studiu NZEB):

· Evaluarea conformității clădirilor cu standardele NZEB.

· Analiza detaliată a sistemelor energetice și a surselor regenerabile.

· Recomandări pentru atingerea standardului NZEB.

4. Calcul G (calcul coeficient de izolare termică):

· Determinarea coeficientului global de izolare termică al clădirii.

· Evaluarea performanței termice a anvelopei clădirii.

· Recomandări pentru îmbunătățirea izolației termice.

Acoperire geografică

Noi activam în principal în zona București-Ilfov și Constanța, compania poate elibera certificate energetice și în alte localități din România.

Printre județele și orașele acoperite se numără:

Cluj/Cluj-Napoca, Argeș/Pitești, Curtea de Argeș, Snagov, Ilfov, Giurgiu, Brașov, Prahova/Ploiești, Sinaia, Timiș/Timișoara, Tulcea, Constanța, Mangalia, Năvodari, Cernavodă, Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, Călărași, Sibiu, Brăila, Galați, Iași, Olt/Slatina, Râmnicu Vâlcea, Dolj/Craiova, Alba, Bacău, Neamț, Sălaj, Vaslui, Hunedoara/Deva, Vrancea/Focșani, Râmnicu Sărat, Roman, Suceava.

Această acoperire extinsă demonstrează capacitatea companiei de a oferi servicii de certificare energetică la nivel național, adaptându-se la specificul local și la cerințele diferitelor tipuri de clădiri din diverse regiuni ale țării.

Concluzie

Certificatul energetic pentru clădiri reprezintă un instrument esențial în evaluarea și îmbunătățirea eficienței energetice a proprietăților imobiliare.

Pe măsură ce conștientizarea importanței sustenabilității și a economisirii energiei crește, rolul acestui document devine tot mai crucial în tranzacțiile imobiliare și în planificarea renovărilor.

Alegerea unui auditor energetic competent și experimentat, este esențială pentru obținerea unui certificat energetic precis și util.

Cu o expertiză dovedită și o gamă largă de servicii complementare, această companie vă poate ghida prin procesul de certificare energetică și vă poate ajuta să implementați măsuri eficiente pentru îmbunătățirea performanței energetice a proprietății dumneavoastră.

În contextul provocărilor actuale legate de schimbările climatice și de creșterea costurilor energiei, investiția în eficiența energetică a clădirilor nu este doar o obligație legală, ci și o decizie inteligentă pe termen lung.

Un certificat energetic bine realizat vă poate oferi informațiile necesare pentru a face alegeri informate și pentru a contribui la un viitor mai sustenabil pentru clădirile din România.

Indiferent dacă sunteți proprietar, cumpărător sau chiriaș, înțelegerea și utilizarea eficientă a certificatului energetic vă poate ajuta să economisiți bani, să creșteți confortul locuinței și să reduceți impactul asupra mediului.

Cu sprijinul profesioniștilor în domeniu și cu o abordare proactivă față de eficiența energetică, puteți transforma proprietatea dumneavoastră într-un spațiu mai eficient, mai confortabil și mai valoros.