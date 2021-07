Afacere de succes, pe un lac din Cluj, inspirată de o dragoste la prima vedere: "Am văzut-o pe stradă, m-am dat jos din maşină, i-am dat numărul meu..."

Cu ani în urmă, Ştefan lucra în Congo, locul în care a întâlnit-o pe actuala sa sotie. A fost dragoste la prima vedere, spune el.

"Într-o zi ne-am întâlnit. Am văzut-o pe Diane pe stradă, m-am dat jos din maşină, am oprit-o, mi-am cerut scuze pentru situaţia asta stânjenitoare – că o opresc pe stradă, i-am dat numărul meu de telefon şi am rugat-o că dacă vrea să mă vadă, să mă sune.", povestește Ștefan.

După 4 luni, au decis să formeze un cuplu. Ideea business-ului a venit mult mai târziu, în 2017. Locul era iniţial destinat familiei, dar cei doi au văzut un potenţial imens în locaţie şi au decis să meargă mai departe.

"Am luat terenul acesta chiar când m-am întors din Congo. E terenul vecinilor, avem şi terenul familiei aici şi am început să terasăm, să modificăm la cabană una alta."

Turiștii pot să vină fără programare în timpul săptămânii, nu si in weekend.

"Oaspeţii sunt din Cluj, dar avem şi mulţi oaspeţi care vin din toată România. Acum, cu restricţiile, avem mai puţini oaspeţi străini. E un loc liniştitor şi extraordiar de frumos, natura ne surprinde întotdeauna."

Prețurile încep de la 25 de lei și pot ajunge la 60 de lei. pentru o experiență inedită pe lac.

