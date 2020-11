Alege costumul de baie potrivit siluetei tale

Exista atat de mult modele de costume de baie, de la cele cu franjuri si strasuri, la cele in culori vibrante sau dintr-o singura bucata, si pentru multe femei poate fi o alegere dificila. Daca pana acum nu ai gasit un costum de baie care sa-ti placa cu adevarat si simti ca lipseste acel ceva, care sa te faca sa arati si sa te simti cu adevarat bine, inseamna ca nu ai ales modelul potrivit pentru tine.

Ne vom referi mai departe la principalele tipuri de silueta, care sunt caracteristicile fiecarui tip si ce fel de costume de baie se potrivesc in fiecare caz. Astfel, iti va fi mai simplu sa alegi un costum de baie, mai ales daca il achizitionezi online. Poti intra pe Fashion Sales, un loc care reuneste magazine de moda, incaltaminte si accesorii, pentru ca tu sa gasesti mai simplu ceea ce ai nevoie pentru gerderoba ta, inclusiv costume de baie. Vei gasi cele mai bune promotii si reduceri pe tot parcursul anului.

Silueta tip clepsidra

Considerata de mult drept ideala, silueta tip clepsidra este bine proportionata, cu forme voluptoase. Bikinii cu talie inalta ti s-ar potrivi de minune, accentuand talia si evidentiand curbele naturale ale corpului. Poti alege un costum de baie intreg, cu un imprimeu interesant sau intr-o culoare vibranta si te vei simti precum o zeita. Pe Fashion Sales gasesti absolut orice tip de costum de baie, trebuie doar sa indraznesti si sa experimentezi.

Sileuta tip mar

In acest caz, silueta se distinge prin umeri lati, talie slab sau deloc accentuata si solduri mai inguste. Opteaza pentru costume de baie intregi, in nuante inchise si cu decupaje inalte in zona coapselor, daca iti doresti ceva mai sexy. Simplitatea este secretul pentru tine. Stai departe de volanase, imprimeuri mari si alte aplicatii. Pentru accentuarea taliei, alege costume de baie intregi, cu imprimeu sau curea in zona taliei, intr-o nuanta mai inchisa, fata de restul costumului.

Silueta tip para

Umeri ingusti, sani mici, talie ingusta si solduri proeminente, sunt elementele distinctive ale siluetei para. In acest caz, alege un costum de baie din doua piese, care sa aiba sutienul intr-o culoare diferita de bikini, de preferat, intr-o nuanta mai deschisa sau intr-un imprimeu special. Vrei sa atragi atentia asupra zonei de sus a corpului, asa ca poti opta pentru sutiene cu volanase, franjuri, paiete, legate de gat sau tip banda. In ceea ce priveste bikini, pastreaza totul simplu, intr-o singura culoare, cu talie joasa si dintr-o singura bucata.

Silueta tip altetica

Femeile cu o silueta atletica au de regula proportii egale in ceea ce priveste umerii si soldurile, fara forme proeminte, sani mici si talie putin accentuata. Astfel ca, cele mai potrivite costume de baie sunt formate din sutiene cu volanase si diferite aplicatii, bikini cu peplum, volane sau cu talie inalta, pentru o accentuare sexy a talie. Poti alege un costum de baie intreg, insa cu decupaje pe laterale, pentru a adauga forma si pentru a evidentia talia, creand iluzia unei clepsidre.

Urmeaza sfaturile primite mai sus si alege mai usor costumul de baie potrivit. Nu uita, ca in cazul in care faci o comanda online, cel mai bine este sa verifici tabelul de masuri, pe care sa le compari cu propriile tale masuratori. Imprimeurile, volanasele, paietele, aplicatiile de tot felul sunt trucuri pentru a adauga volum, decupajele in zona taliei o accentueaza si o subtiaza, iar bikini cu talie inalta si decupaj inalt pe coapsa adauga alungesc si subtiaza silueta.