Apatiţie incendiară a Andreei Sasu la braţul iubitului său, Philipp Plein. Cum au petrecut cei doi îndrăgostiţi de Halloween

Andreea Sasu şi Philipp Plein au împreună un băieţel de doar câteva luni. Sursa foto: captura instagram

Andreea Sasu și Philipp Plein au participat împreună în acest weekend la o petrecere de Halloween organizată la hotelul de lux al designerului, proaspăt deschis la Milano. Petrecerea a avut ca temă "Once upon a time. The Great Gatsby".

Românca şi-a făcut apariţia într-o rochie argintie, care respecta tema serii. Cei doi îndrăgostiţi s-au pozat împreună şi au postat mai multe filmuleţe de la petrecere, iar urmăritorii i-au lăudat pentru apariţia lor şi s-au minunat de forma impecabilă a Andreei Sasu care a născut de curând, acum câteva luni.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Andreea Sasu și Philipp Plein au mai format un cuplu în trecut, timp de câțiva ani, dar s-au despărțit din cauza infidelității designerului. La vremea respectivă, modelul spunea că nu poate duce o viață liniștită lângă el și că nu poate ierta la nesfârșit. Philipp Plein a reușit s-o recucerească însă, astfel că anul acesta au devenit părinți.

Decizia lui Philipp Plein de a se întoarce la fosta lui iubită, Andreea Sasu, i-a luat prin surprindere pe fanii săi, mai ales după ce creatorul de modă anunța că el și Lucia Bartoli, cu care a avut o relație de 5 ani și doi copii, au hotărât să meargă pe drumuri separate. Românca i-a mai acordat o șansă lui Philipp Plein, după ce se despărțise de el în trecut, pentru că o înșelase.

Andreea Sasu este un fotomodel român originar din Pașcani şi a devenit cunoscută în showbiz după aparițiile sale televizate din Italia, de acum câțiva ani. În cariera sa de fotomodel, aceasta a avut colaborări cu diverse branduri de modă de renume mondial şi fotografi celebri. De asemenea, a debutat și în televiziune, odată cu participarea ei la reality show-ul italian "Temptation Island" în rolul de ispită.