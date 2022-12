Problemele de sănătate care te lasă fără permis de conducere în 2023! Medicii pot solicita anularea acestuia

Mulți șoferi din România nu mai au voie să conducă din cauza unor afecțiuni medicale. Unii dintre aceștia nu mai pot primi permisul auto daca nu dovedesc că sunt apți din punct de vedere medical.

Sursa foto: pixabay

Scleroza multiplă, boala Parkinson și demența/boala Alzheimer sunt doar câteva dintre bolile din cauza cărora românii nu mai beneficiază de permis. La fel și epilepsia, vertijul, bolile de inimă, sau diabetul.

O nouă examinare medicală a fost introdusă pentru șoferii profesioniști prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 1428/2019. În cazul acestora, examenul de pneumologie are menirea să depisteze apneea de somn.

Boli ce te pot lăsa fără carnetul de șofer

Afecțiunile vederii

Persoanele care au probleme cu vederea nu pot obține sau reînnoi permisul de conducere. Conform legislației în vigoare, cei care solicită un permis auto trebuie să fie supuși unei examinări medicale pentru a se asigura că au acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unei mașini pe drumurile publice.

În cazul persoanelor din grupa 1, la obținerea sau reînnoirea permisului, acestea trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară de cel puțin 0,5 (cu lentile de corecție, dacă este cazul) când se utilizează ambii ochi. În ceea ce privește persoanele din grupa 2, acuitatea vizuală, cu lentile de corecție, dacă este cazul, trebuie să fie de măcar 0,8 la ochiul bun și minim de 0,1 la celălalt.

Handicapul locomotor

Toți conducătorii auto care prezintă afecțiuni ale aparatului locomotor nu pot obține sau reînnoi permisul. Excepție fac acele persoane care aduc avizul unei unități de asistență medicală autorizate, acordat în urma evaluării medicale a afecțiunii respective și, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic.

Afecțiunile cardiovasculare

Permisul nu poate fi obținut sau reînnoit de către persoanele cu tulburări grave ale ritmului cardiac sau suferinde de angină pectorală de repaus ori emoție. Se poate retrage dreptul de a conduce o mașină și persoanelor care suferă de tensiune arterială.

Atenție, pot pierde permisul auto și conducătorii care poartă stimulator cardiac, precum și cei cu antecedente de infarct miocardic! În astfel de cazuri e nevoie de avizul medicului, iar permisul se acordă numai cu condiția de a efectua verificări medicale periodice.

Diabetul zaharat

Nu pot obține permisul auto și nici nu îl pot reînnoi persoanele cu episoade repetate de hipoglicemie acută. Bolnavii de diabet zaharat aflați sub tratament medicamentos pot obține permisul numai pe baza unui aviz medical autorizat şi pe baza unor controale medicale periodice, scrie newmoney.ro.

Problemele de auz

Persoanele care se încadrează în grupa 2 pot obține sau reînnoi permisul de conducere doar cu avizul unei unități de asistență medicală autorizată. Începând din 2019, cei care au o hipoacuzie profundă bilaterală ce nu se poate corecta la niciuna dintre urechi se pot încadra numai în grupa 1 dacă mașina are oglinzile mai mari.

Afecțiunile neurologice

Persoanele care prezintă afecțiuni neurologice grave, precum epilepsia, nu pot obține sau reînnoi permise de conducere. Crizele de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de consitență constituie un pericol real si grav pentru siguranța rutieră dacă apar la o persoană în timp ce conduce un automobil.

Afecțiunile psihice

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazurile acelor conducători auto care prezintă următoarele afecțiuni:

a) probleme comportamentale grave datorite vârstei sau tulburări grave ale capacității de judecată, comportament ori adaptabilitate.

b) retard psihic sever;

c) tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite ca urmare a unor afecțiuni, traume ori intervenții neurochirurgicale;

Afecțiunile renale

Pentru candidații și conducătorii auto din aceasta grupă, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficiență renală gravă, numai pe baza unui aviz medical autorizat și cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.

Dependența de alcool, droguri și medicamente

În acest caz, permisul de conducere poate fi anulat la solicitarea medicilor care au constat că persoanele în cauză nu sunt apte pentru șofat.

Unitățile medicale trebuie să anunțe în termen de o zi Poliția Rutieră atunci când, în urma controlului de specialitate, descoperă că un șofer este inapt de a conduce autovehicule. Șoferul trebuie să își facă în termen de o lună un control la un specialist. Dacă nu face acest lucru, este raportat automat şi rămâne fără permis. Persoana care își pierde dreptul de a conduce în urma examenului medical este obligată să se prezinte la Poliție pentru a preda permisul în 3 zile de la înștiințare.

Indiferent de problema de sănătate pe care șoferul o prezintă, medicul specialist poate recomanda suspendarea permisului auto. Aceștia pot lua decizia suspendării permisului doar pe baza unor analize medicale care se fac la schimbarea carnetului auto.

Șoferii sunt împărțiți în două grupe: amatori (grupa 1 – permise din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE) și profesioniști (grupa 2 – permise din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E).