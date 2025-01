Cât costă un abonament la Netflix, Disney Plus, SkyShowtime, Max sau alte platforme de streaming

Netflix oferă trei opțiuni principale: Planul Basic, Planul Standard și Planul Premium, fiecare cu caracteristici diferite. foto: getty images.com

Dacă te întrebi cât costă un abonament Netflix, este important să știi că prețul variază în funcție de planul ales. Netflix oferă trei opțiuni principale: Planul Basic, Planul Standard și Planul Premium, fiecare cu caracteristici diferite.

Cât costă un abonament la Netflix

Cât costă un abonament Netflix? Prețul unui abonament Netflix variază în funcție de planul ales, potrivit netflix.com. La momentul actual, Netflix oferă mai multe opțiuni de abonament:

Planul Basic: Aproximativ 29,99 lei pe lună, care permite vizionarea pe un singur dispozitiv, în calitate standard.

Planul Standard: În jur de 44,99 lei pe lună, pentru vizionare pe două dispozitive simultan, în calitate HD.

Planul Premium: Aproximativ 59,99 lei pe lună, care oferă vizionare pe patru dispozitive simultan, în calitate 4K.

Disney Plus este mai accesibil decât Netflix

Disney Plus este una dintre cele mai populare platforme de streaming, cunoscută pentru conținutul său exclusiv, precum filmele și serialele din universurile Marvel, Star Wars sau Pixar. În ceea ce privește prețul, Disney Plus este mai accesibil decât Netflix, având un abonament standard de aproximativ 29,99 lei pe lună. Totuși, Disney Plus oferă și planuri de abonament anual care pot reduce costul lunar. De asemenea, există opțiuni de pachete care includ și alte servicii Disney, precum Hulu sau ESPN+.

Abonamentul SkyShowtime costă 19,99 lei

SkyShowtime este o platformă mai nouă pe piața de streaming, dar care a câștigat rapid teren datorită conținutului său exclusiv, cum ar fi filmele și serialele produse de companii ca Paramount și Universal. Abonamentul SkyShowtime are un preț de aproximativ 19,99 lei pe lună, fiind astfel una dintre opțiunile mai accesibile, mai ales în comparație cu Netflix sau Disney Plus. SkyShowtime oferă atât opțiuni lunare, cât și anuale, cu diverse oferte promoționale.

Prețurile platformei Max

Platforma Max, anterior cunoscută sub numele de HBO Max, este o altă opțiune de streaming populară, care oferă acces la filme și seriale produse de Warner Bros. și alte studiouri importante. Prețul unui abonament Max variază în funcție de tipul de plan ales, având următoarele opțiuni:

Planul Standard: Aproximativ 34,99 lei pe lună, care include acces nelimitat la întregul conținut al platformei.

Planul Premium: În jur de 49,99 lei pe lună, care oferă conținut în calitate 4K și permite vizionarea pe mai multe dispozitive simultan.

Max este o opțiune excelentă pentru cei care sunt fani ai producțiilor Warner Bros., dar și pentru iubitorii de conținut HBO exclusiv.

Cât costă Spotify, platforma de streaming audio

Spotify este o platformă de streaming audio extrem de populară, care oferă acces la milioane de melodii din toate genurile muzicale. În ceea ce privește prețurile, Spotify oferă mai multe opțiuni, inclusiv o variantă gratuită cu reclame și planuri premium plătite. Iată câteva dintre opțiuni:

Planul Free: Gratuit, dar cu reclame.

Planul Premium: Aproximativ 19,99 lei pe lună, care oferă acces la muzică nelimitată fără reclame, posibilitatea de a asculta offline și calitate audio mai bună.

Planul Family: În jur de 29,99 lei pe lună, care permite până la 6 conturi Premium într-un singur abonament.

Câte persoane pot folosi același abonament

Un alt aspect important când vine vorba de serviciile de streaming este numărul de persoane care pot folosi același abonament. Majoritatea platformelor de streaming permit utilizarea abonamentelor pe mai multe dispozitive simultan, dar există restricții în funcție de planul ales.

Netflix: Permite utilizarea contului pe mai multe dispozitive simultan, în funcție de tipul de plan ales. De exemplu, planul Standard permite 2 dispozitive, iar planul Premium permite 4 dispozitive.

Disney Plus: Permite utilizarea pe 4 dispozitive simultan, indiferent de planul ales.

SkyShowtime: Permite vizionarea pe 3 dispozitive simultan, iar numărul de dispozitive poate varia în funcție de plan.

Max: Permite vizionarea pe 3 dispozitive simultan, în funcție de planul ales.

Spotify: Permite utilizarea contului pe mai multe dispozitive, dar pentru a asculta simultan pe mai multe conturi, utilizatorii trebuie să aibă un plan Family sau Premium.

Prețurile abonamentelor la Netflix, Disney Plus, SkyShowtime, Max sau Spotify variază, dar fiecare platformă oferă multiple opțiuni care se potrivesc nevoilor diferite ale utilizatorilor. Indiferent de alegerea făcută, fiecare dintre aceste servicii oferă acces la un conținut valoros și diversificat, care merită investiția.