Ce facem după o slăbire masivă?

Tot mai mulți oameni care se confruntă cu obezitatea morbidă apelează la chirurgia bariatrica sau bypass-ul gastric pentru a fi ajutați să slăbească. De ce?

După această intervenție chirurgicală, pacienții scad semnificativ în greutate, însă apar modificări la nivel cutanat, excesul de piele atârnând la nivelul diferitelor regiuni ale corpului. Astfel, pacienții apelează la diferite tehnici reconstructive pentru îmbunătățirea aspectului.

Remodelarea după slăbire necesită o combinație de operatii. Excesul de piele după slăbirea masivă este existent în mai multe regiuni ale corpului și acesta este motivul pentru care este necesară apelarea la multiple intervenții chirurgicale la nivelul abdomenului, coapselor, feselor, sânilor, brațelor și chiar spatelui.

Cum stii daca esti un candidat potrivit pentru chirurgia post bariatrica?

Daca esti sanatos clinic, ai reusit sa atingi greutatea dorita si ai ramas la o greutate stabila timp de cel putin 6 luni, daca ai asteptari realiste, indepartarea excesului de piele si grasime iti va imbunatatii calitatea vietii din toate punctele de vedere, insa trebuie sa fii constient ca nu iti va transforma corpul intr-un corp perfect.

O problemă majoră care apare postoperator este existența cicatricilor mari, care pot fi insa ascunse de lenjeria intima.

Totuși, acest lucru poate fi acceptat de pacient cu ușurință, punându-l în balanță cu beneficiile și rezultatele spectaculoase de pe urma remodelării.

Cel mai des pacienții apelează la abdominoplastie totala, liftingul brațelor, liftingul coapselor, mastopexie (ridicarea sanilor) sau, în cazul bărbaților pentru ginecomastie. Aceste intervenții chirurgicale pot fi efectuate concomitent sau pe rând. Fiecare operatie in parte se poate asocia cu liposuctia/ lipoaspiratia zonei respective.

Ce nu poate fi rezolvat de operatiile estitice dupa slabire masiva?

Desi rezultatele operatiilor post bariatrice sunt permanente, acestea pot fi diminuate in timp, in cazul in care vor exista fluctuatii viitoare semnificative de greutate. Din acest motiv, persoanele care planuiesc o sarcina in viitorul apropiat, sunt sfatuite sa amane operatiile. Operatiile de lifting nu pot corecta vergeturile, insa acestea vor fi indepartate daca se afla in zonele de piele ce vor fi eliminate.

Care este rezultatul la care sa te astepti?

Abdomenul, bratele, coapsele, spatele vor fi mult mai ferme si mai conturate si iti vor reda increderea in tine. Rezultatul final dupa orice operatia de lifting va fi cel mai vizibil dupa cateva luni, timp in care organismul tau are nevoie de vindecare. In primele 6 saptamanai vei purta imbracaminte conformatore.

