Ce iubesc femeile mai mult decât amorul. Este adevărat?

foto: Pexels.com

Un studiu realizat in randul a 1.000 de femei din Marea Britanie a scos in evidenta un lucru deloc anticipat: ciocolata si amorul nu se gasesc pe primul loc in preferintele acestora.

Ele considera soarele si vremea frumoasa cele mai importante ingrediente pentru a se simti bine, potrivit BZI.ro.

Aproape doua treimi dintre femeile chestionate, cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani, au considerat vremea frumoasa o adevarata terapie, mai mult decat ciocolata si chiar decat sexul.

64% dintre femei considera razele de soare ca fiind cel mai important factor pentru a se simti bine, in timp ce 47% sustin acelasi lucru despre mersul la coafor.