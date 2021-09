Cleopatra Stratan și Edward Sanda, primele imagini din luna de miere

Tinerii au ales destinația Sardegna, Spania și au postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare.

Chiar dacă nu a împlinit încă 19 ani, Cleopatra Stratan a știut de la început că Edward Sanda este bărbatul alături de vrea să îşi unească destinul.

Povestea lor de iubire, care a debutat anul trecut în luna februarie, a înflorit și s-a consolidat într-o perioadă dificilă.

Cleopatra Stratan a fost cerută de soție de către iubitul ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, mărturisea Edward Sanda la vremea respectivă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal