Colin Petersen, toboșarul trupei Bee Gees, a murit la câteva zile după fostul său coleg Dennis Bryon

Colin Petersen, toboșarul trupei Bee Gees. Sursa foto: Facebook Best of the Bee Gees

Colin Petersen, toboșarul trupei Bee Gees, a murit la vârsta de 78 de ani, la doar câteva zile distanță de moartea unui alt fost membru al trupei, Dennis Bryon. Petersen s-a alăturat trupei în 1966 și a contribuit la succesul echipei, fiind parte din albumele și hiturile care au definit cariera Bee Gees. După ce a părăsit trupa în 1969, a continuat să fie activ în muzică și să participe la evenimentele care promovau Bee Gees. Decesul său este un alt capitol trist în istoria grupului, după dispariția fraților Gibb, Maurice în 2003 și Robin în 2012, scrie CNN.

Născut în Kingaroy, Queensland, în 1946, Colin Petersen a devenit cunoscut încă din copilărie, jucând rolul principal în filmul australian din 1956 Smiley. A fost toboșar al trupei Bee Gees până în 1969, când conflictele cu managerul trupei, Robert Stigwood, l-au determinat să părăsească formația și să formeze trupa efemeră Humpy Bong, alături de cântărețul și compozitorul Jonathan Kelly și Tim Staffell.

Toboşarul a fost înlocuit ulterior de Geoff Bridgford, însă trupa a decis să angajeze toboșari pentru turnee în loc de membri permanenți, alegându-l pe Dennis Bryon, care a cântat alături de Bee Gees în perioada lor de apogeu, între 1973 și 1980.

Într-o întorsătură ciudată a sorții, se spune că și Bryon ar fi murit la patru zile după Petersen. Deși nu a fost membru oficial al trupei, Bryon a contribuit cu percuție la înregistrările lor, inclusiv la albumul de succes Saturday Night Fever și hituri precum How Deep Is Your Love și More Than a Woman.

Născut în Cardiff, Țara Galilor, Bryon a început să cânte la tobe la vârsta de 14 ani. În 2015, a publicat memorii intitulate You Should Be Dancing: My Life With the Bee Gees, care surprind universalitatea trupei în perioada lor de vârf – o dată, în timp ce schimba posturile de radio în drum spre casa sa din Miami, Bryon susține că a găsit cinci posturi care difuzau piese de pe albumul Saturday Night Fever.

Atât Bryon, cât și Petersen au cântat alături de trupe tribute Bee Gees. Bryon a fost parte a trupei Italian Bee Gees, formată de trei frați italieni, iar Petersen a cântat cu trupa Best of the Bee Gees Tribute Show. Se spune că Petersen a cântat live chiar și săptămâna trecută.

Barry Gibb este ultimul membru în viață al trupei Bee Gees. Fratele său Maurice a murit în 2003, iar Robin a decedat în 2012.