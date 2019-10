Foto: Agerpres

Gogoşari în oţet. Reţeta clasică de gogoşari muraţi.

Ingrediente:

10 kg gogoșari

1 litru de oțet (9 grade)

2 litri de apă

400g zahăr

30g sare

4 - 5 bucăți de hrean

foi de dafin

piper

frunze de țelină



Mod de preparare:



Spala gogosarii, taie-i in bucati potrivite si curata-i de seminte.

Amesteca otetul cu apa, zaharul, sarea si condimentele. Pune lichidul la fiert intr-o oala mare.

Cand lichidul a inceput sa fiarba, introdu bucatile de gogosar in oala si lasa sa fiarba cateva minute (in jur de 2 - 3), pana cand gogosarul s-a inmuiat si si-a pierdut din culoare.

Asaza apoi bucatile de gogosar in borcane, adauga hreanul si, la final, toana lichidul in care i-ai oparit. Este foarte important sa torni lichidul treptat, pentru ca borcanele sa nu se sparga din cauza temperaturii ridicate a lichidului.

Sursa: retete.eva.ro