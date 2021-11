Destinații de Crăciun pentru români: Unde putem merge și cât costă pachetele turistice

"De Crăciun avem, în acest moment, două avioane pentru Laponia. Un avion pleacă pe dată de 18 decembrie, și al doilea pe 22. Încă mai avem locuri, dar sunt puține. A fost chiar și pentru noi surprinzătoare cererea.", a precizat Alin Burcea.

"Noutate absolută, a revenit Israelul. Avem un grup pentru Israel, care este plin jumătate acum. Este evident că trebuie să meargă bine pentru că un an și jumătate Israelul a fost închis.

Pentru Crăciun începe să fie bine vândută, mai ales acum după ce s-au mai diminuat cazurile la noi, România. Au reînceput cererile pentru România. Destinație foarte bună de Crăciun. Și Bulgaria.

Și restul, Revelioanele, continuă destinațiile exotice. Maldive, Zanzibar. Avem și Kenya, care este un program foarte frumos, are omponenta de safari dar are și partea de plajă. Dubai, care a fost închis o perioada de timp și a revenit. Avem și charter pe Dubai. Și, evident, Egipt, care a funcționat 12 luni." a mai spus consultantul in turism, la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal