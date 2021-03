Dieta vegetariană poate dezechilibra organismul. Nutriţionistul Lygia Alexandrescu ne spune cum arată o dietă bine gândită

Însă, dieta exclusiv vegetariană trebuie bine gândită şi planificată, pentru a nu produce dezechilibre nutriţionale. Nutriţionistul Lygia Alexandrescu ne explică de ce.

Inainte de Paste simtim nevoia sa ne primenim si sufletul si trupul, in asteptarea marii Sarbatori. Si astfel reducem si chiar eliminam consumul de produse de origine animala.

Lygia Alexandrescu: Dieta vegetariană trebuie bine gândită, pentru a nu produce dezechilibre nutriţionale

Aceasta practica ridica uneori problema suficientei nutrientilor esentiali pe care ii furnizam organismului, a spus nutriţionistul Lygia Alexandrescu, luni, la Antena 3.

Un lucru este cert: dieta exclusiv vegetariana este binevenita in general pentru organism, insa trebuie bine gandita si planificata, pentru a nu produce dezechilibre nutritionale.

Marile absente sunt proteinele? Proteinele sunt esentiale pentru cresterea si regenerarea celulara si de aceea trebuie sa faca parte si din dieta vegetariana. Studiile arata ca o dieta foarte bogata in proteine implica o serie de complicatii renale si cresc incidenta osteoporozei si de aceea chiar sunt indicate anumite perioade in care sa se consume proteine in cantitate moderata.

Aproape toate alimentele cu exceptia alcoolului si zaharului sunt surse de proteine: nucile, semintele, cartofii, painea integrala, orezul, spanacul, broccoli, alunele, mazarea, untul de arahide, laptele de soia si lintea sunt doar cateva exemple de surse de proteine vegetale. Asadar, proteinele nu sunt o tara pentru dieta de post.

De ce vegetarienii nu sunt expuşi cancerului

Grasimile se consuma in cantitate prea mica in post? Nu neaparat. Dietele vegetariene sunt sarace in grasimi, ceea ce explica incidenta scazuta la boli cardiovasculare, afectiuni cronice si cancer la vegetarieni. Surse de grasimi care ar putea fi utilizate limitat sunt: uleiul de masline, nucile, alunele, untul de alune, semintele, avocado si nuca de cocos.

Dar ce se intampla cu vitaminele B12 si D, este sau nu prezenta in alimentele vegetariene? Vitamina D nu se gaseste in alimentele vegetariene, dar organismul o poate sintetiza prin expunere la soare.

Expunerea la soare pe timpul verii timp de 15 minute, de 2-3 ori pe saptamana este suficienta pentru sinteza vitaminei D. Exista si produse comerciale: margarina sau lapte de soia care sunt artificial imbogatite cu vitamina D si care pot fi consumate in cantitati limitate pe perioada postului. La indicatia medicului vitamina D se poate administra sub forma de suplimente.

De unde ne luăm vitamina D iarna

Vitamina B12 este continuta in cantitati limitate in alimentele de provenienta vegetala: drojdie de bere, cereale integrale, soia. Asadar suplimentele de vitamina B12 trebuie administrate la recomandarea medicului.

Mineralele de tipul calciului, fierului, zincului se gasesc in cantitate suficienta in alimentele de post? Calciul este mineralul necesar unui sistem osos echilibrat se gaseste in cantitati suficiente in: legume proaspete cu frunze verzi, salata verde, seminte de susan, smochine, broccoli, nuci si seminte.

Zincul este furnizat de alimentele vegetariene, chiar in cantitate mai mare decat cea recomandata zilnic. Se gaseste in cereale neprelucrate, legume proaspete si nuci.

Alexandrescu: Dieta vegetariană curăţă arterele, dă energie şi vitalitate, digestie uşoară, memorie bună

Fasolea uscata si legumele verzi sunt principalele surse de fier din hrana vegetariana. Absorbtia fierului este favorizata de prezenta vitaminei C si deci consumul alimentelor bogate in vitamina C, alaturi de cele bogate in fier este mai mult decat recomandat. Alte surse de fier sunt: lintea, soia, mazarea, prunele, smochinele si strugurii.

In afara de faptul ca poate acoperi fara probleme necesitatile nutritive ale organismului, dieta vegetariana are o serie de beneficii: normalizeaza presiunea sangelui si nivelul colesterolului, curata arterele si aspectul dermal, da energie si vitalite, digestie usoara, memorie buna si capacitate de concentrare crescuta.

Si toate aceste beneficii obtinute in urma unui program alimentar vegetarian se explica practic prin cresterea cantitatii de vitamine si minerale consumate; acestea ajuta la intarirea sistemului imunitar, mentin oasele puternice, ajuta digestia si reduc greutatea corporala la normalitate.

