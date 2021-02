Documentarul Colectiv, pe lista scurtă a nominalizărilor la premiile Oscar 2021 la două categorii

Academia americană de film a anunțat lista scurtă pentru nouă categorii ale viitoarelor premii Oscar. Votarea listei scurte s-a încheiat pe 5 februarie, iar votul pentru nominalizări are loc în perioada 5-9 martie.

Nominalizările la Oscar vor fi anunțate pe 15 martie, iar decernarea premiilor va avea loc pe 25 aprilie.

"Nu am putea fi mai recunoscători, fericiți și mândri de munca și realizările echipei din întreaga lume, care a stat in spatele filmului Collective!", au scris realizatorii, miercuri, pe pagina de Facebook a producției

#romanianoscarentry #CollectiveMovie #Oscar The Academy has announced the Oscars shortlists and Collective is on two of... Posted by colectiv film on Wednesday, 10 February 2021

Lista scurtă de nominalizări la premiile Oscar 2021. Categoria "filme documentare"

“76 Days” (MTV Documentary Films) – directed by Weixi Chen, Hao Wu, Anonymous

“All In: The Fight for Democracy” (Amazon Studios) – directed by Lisa Cortes, Liz Garbus

“Boys State” (Apple TV Plus) – directed by Amanda McBaine, Jesse Moss

“Collective” (Magnolia Pictures and Participant) – directed by Alexander Nanau

“Crip Camp” (Netflix) – directed by James Lebrecht, Nicole Newnham

“Dick Johnson Is Dead” (Netflix) – directed by Kirsten Johnson

“Gunda” (Neon) – directed by Viktor Kosakovskiy

“MLK/FBI” (IFC Films) – directed by Sam Pollard

“The Mole Agent” (Gravitas Ventures) – directed by Maite Alberdi

“My Octopus Teacher” (Netflix) – directed by Pippa Ehrlich, James Reed

“Notturno” (Neon) – directed by Gianfranco Rosi

“The Painter and the Thief” (Neon) – directed by Benjamin Ree

“Time” (Amazon Studios) – directed by Garrett Bradley

“The Truffle Hunters” (Sony Pictures Classics) – directed by Michael Dweck, Gregory Kershaw

“Welcome to Chechnya” (HBO) – directed by David France

Lista scurtă de nominalizări la premiile Oscar 2021. Categoria "lungmetraj internațional"

“Another Round” (Denmark) – directed Thomas Vinterberg

“Better Days” (Hong Kong) – directed by Derek Tsang

“Charlatan” (Czech Republic) – directed by Agnieszka Holland

“Collective” (Romania) – directed by Alexander Nanau

“Dear Comrades!” (Russia) – directed by

“I’m No Longer Here” (Mexico) – directed by Fernando Frias

“Hope” (Norway) – directed by Maria Sødahl

“La Llorona” (Guatemala) – directed by Jayro Bustamante

“The Mole Agent” (Chile) – directed by Maite Alberdi

“Night of the Kings” (Ivory Coast) – Philippe Lacôte

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia and Herzegovina) – directed by Jasmila Žbanić

“Sun Children” (Iran) – directed by Majid Majidi

“Two of Us” (France) – directed by Filippo Meneghetti

“A Sun” (Taiwan) – directed by Chung Mong-hong

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) – directed by Kaouther Ben Hania

Regizorul filmului Colectiv, Alexander Nanau, a anunţat, în ianuarie, că refuză să fie decorat de președintele Klaus Iohannis cu medalia "Meritul Cultural", cu ocazia Zilei Culturii Naționale, spunând că ar fi "o ipocrizie".

El a publicat pe rețeaua de socializare răspunsul pe care l-a trimis Administrației Prezidențiale.

"În primul rând țin să le mulțumesc atât președintelui Klaus Werner Iohannis, cât și Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu pentru această propunere. Din păcate, având în vedere criza fără precedent în care se află tot sectorul cultural din România, nu pot accepta această distincție", se arată în răspuns.

"După aproape un an de eforturi și propuneri din partea tuturor sectoarelor culturale de a angaja statul Român în implementarea de mecanisme de susținere a culturii sever amenințate de faliment în timpul crizei COVID 19, reacția și intervenția concretă a statului Român la toate nivelurile instituționale a fost zero", a scris Alexander Nanau pe Facebook.

