„În adolescență am întâlnit un bărbat și am avut o relație instabilă cu el, timp de un deceniu. El a fost necredincios și necinstit, dar în același timp și frumos, fermecător și interesant. S-a mutat, dar am păstrat legătură.

În ultimul an, mi-a spus că e îndrăgostit de mine și vrea să fim împreună. Am precizat că vreau să merg mai departe din punct de vedere al relațiilor, dar îl iubesc și a fost dificil să mă desprind de el. Chiar și acum, când mă apropii de 30 de ani, când îl văd sau vorbesc cu el, mă simt ca și prima oară când l-am întâlnit. Mă simt prost că îl iubesc pentru că nu poate să-mi dea ce vreau: un partener onest, iubitor, căsătorie, un copil și o casă. Prietenii și familia mea spun că ar trebui să-l tai din viața mea complet, dar nu am reușit. Nu cred că mă place sau mă iubește cu adevărat.

Recent, mi-a spus că are un copil cu o altă femeie de anul trecut. A trăit cu ea și a încercat să formeze o familie, dar spune că nu o iubește. Vestea a fost un șoc complet. Reacția mea pe moment a fost să-l felicit, dar m-am simțit incredibil de furioasă și rănită. Odată ce șocul a dispărut, l-am rugat să plece.

Sunt o femeie de succes, care își face prieteni ușor și atractivă. Trăiesc o viață bună, sunt amuzantă și nu îmi fac griji aiurea. De când am aflat mi-a fost greu să mă uit la copii, la femei insărcinate și la mame tinere. De ce l-am iubit? Nu știu dacă este o persoană rea. Oare este? Mă simt tristă că n-am întâlnit omul potrivit; mă simt ca un eșec toatal pentru că nu am o familie proprie și mă simt invidiosă pe noua sa viață și de faptul că a experimentat ceva foarte special precum un copil cu o altă femeie.”

Analissa, experta în relații de familie pentru The Guardian răspunde: „Motivul pentru care încă te simți așa, după tot acest timp, este că nu știi niciodată unde te afli cu el. Este un sentiment de speranță, nu un semn al unui suflet-pereche. Pari o femeie incredibil de bună, vrei să spui ceea ce trebuie și vrei să fii corectă, dar cred că trebuie să începi să te enervezi. Este omul acela o persoană rea? Probabil nu pe deplin, ceea ce îl și face atât de atractiv: încerci constant să te uiți la părțiile lui bune, îngropându-le pe cele rele? Ceea ce este clar însă este că el nu este un partener bun și lasă un dezastru în urmă. Nu fi persoana care să curețe după el.



Cei mai mulți dintre noi am fost cu un partener complet necorespunzător care, uneori, s-a simțit plăcut. Și, până la un punct, este OK: ne poate învăța cine suntem, ce vrem, ce nu vrem. Poate fi distractiv inițial, dar în cele din urmă, trebuie să ieșim din astfel de relații pentru că, pe termen lung, aceste relații mănâncă din stima de sine. În cele din urmă, o relație cu el s-ar opri din a fi interesantă și ar începe să fie dureroasă. Aceasta nu este o relație sănătoasă pentru un adult. Imaginați-vă că nu știți niciodată unde stați și care vă este locul? Epuizant.

Faptul că ai auzit despre această altă femeie te-a ajutat să vezi lucrurile așa cum sunt și trebuie să vezi asta ca pe ceva pozitiv. Mulți oameni nu află niciodată și trăiesc într-o minciună.



Singurul lucru pe care îl poți face cu oameni de genul ăsta este să nu îi mai vezi niciodată. Tăiați orice contact cu el. Nu sunt sigură că-l iubești și cred că, probabil, ești mai dependentă de modul în care te face să te simți. Este întotdeauna greu să renunți la ceva când nu știi ce urmează. În acest moment puteți vedea numai ceea ce vă lipsește, nu lucrurile care ar fi mers prost. Trebuie doar să ai credință.”

Sursă: The Guardian