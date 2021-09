Emma Răducanu, apariție spectaculoasă pe covorul roşu de la Gala Met 2021

Gala Met, eveniment caritabil anual dedicat Costume Institute al Metropolitan Museum of Art din New York, a avut loc luni seară, după o pauză de un an de zile.

Evenimentul care se desfășoară în mod tradițional în prima zi de luni a lunii mai, a fost acum pe 13 septembrie 2021.

Tema galei de anul acesta a fost „America, lexicon de modă”, (pentru a sărbători deschiderea expoziției In America: A Lexicon of Fashion la Metropolitan Museum of Art din New York City).

Jennifer Lopez, Megan Fox, Kim Kardashian, Kendall Jenner și Billie Eilish au fost doar câteva dintre vedetele care au pășit pe covorul roșu.

Emma Răducanu a întors toate capetele la Met Gala: a purtat o ținută Channel asortată cu un colier de perle.

Kim Kardashian West și-a făcut o intrare măreață la Gala Met 2021, fără să-și arate nici măcar fața!

Ea a apărut la evenimentul anului într-o ținută neagră Balenciaga care i-a acoperit întreg corpul.

Dar accesoriul obligatoriu pentru toate vedetele a fost vaccinul anti-COVID-19.

Gala Met (cunoscută şi sub denumirile „Balul Met” sau „Gala Costume Institute”) îşi trage numele de la cel al Muzeului Metropolitan de Artă din New York (Met), locul în care este organizată an de an din 1946 încoace.

Gala Met este un eveniment caritabil, iar scopul ei este strângerea de fonduri în beneficiul muzeului, însă totodată, marchează startul expoziţiei anuale din cadrul aripii Costume Institute.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Prima Gală Met a avut loc în 1948.

Până în 1995, a funcționat pe modelul clasic al oricărui eveniment caritabil, însă lucrurile s-au schimbat când Anna Wintour a devenit chairwoman.

Anna a transformat evenimentul într-una dintre cele mai vizibile și importante petreceri, ajungându-se astfel la comparația cu Gala Premiilor Oscar.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal