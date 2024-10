Excursiile extreme de o zi. Ponturi pentru vacanța de 24 de ore, trendul care face furori printre pasionații de călătorii

Un nou trend face furori printre pasionații de călătorii care nu au foarte mult timp la dispoziție. Este vorba despre vacanțele de 24 de ore, călătorii considerate extreme pentru turul de forță pe care-l presupun. FOTO: Getty Images

Un nou trend face furori printre pasionații de călătorii care nu au foarte mult timp la dispoziție. Este vorba despre vacanțele de 24 de ore, călătorii considerate extreme pentru turul de forță pe care-l presupun.

Grupul de Facebook Extreme Day Trips. are deja 240.000 de membri care povestesc experiențele de călătorie de o zi, scrie Euronews.com.

Soluția este considerată una practică pentru cei care nu nici timp, nici buget pentru o vacanță mai lungă, dar vor totuși să călătorească. În timp ce unii călători de o zi au reușit să ajungă până la New York sau Abu Dhabi și înapoi într-o zi, majoritatea tind să rămână în centrele turistice europene. Deși vizitarea unui loc mai puțin de 24 de ore nu este o modalitate relaxantă de a vedea lumea, uneori este singura soluție.

Euronews Travel a vorbit cu fondatorul și cu mai mulți membri ai grupului Facebook din Marea Britanie, pentru a afla cum a apărut ideea excursiilor de o zi.

Nat Bocking, din Marea Britanie, a povestit că prețul călătorie cu trenul este costisitor și inaccesibil pentru mulți, iar uneori un bilet de avion e mai ieftin

Michael Cracknell, fondatorul grupului, a făcut prima sa excursie extremă de o zi în 2002, când a mers într-o zi până în Elveția și apoi s-a întors.

După 20 de ani a deschis pagina de Facebook pentru a-și povesti experiențele. El a spus că cea mai extremă călătorie a lui de până acum a fost o zi la Atena - aproximativ patru ore de zbor din Marea Britanie. În ciuda acestei zile obositoare, Michael spune că această călătorie în care a mers cu tatăl lui de 80 de ani și cu doi frați a meritat din plin.

„Acolo am avut suficient timp să mergem la Acropole, la grădinile naționale și palatul național. Am luat masa și la restaurant. Am ajuns în centrul orașului la ora 11.30 și a trebuit să plecăm la ora 19.00”, a spus el, „[A fost] timp suficient pentru a explora și a avea o zi grozavă, ceea ce am făcut-o cu adevărat.”

La fel ca mulți dintre membrii grupului, Michael își calculează foarte atent bugetul înainte să plece. „Toată ziua [la Atena] a fost mai ieftină decât un bilet de tren dus-întors de la Londra la Edinburgh - 149 GBP fiecare (179 EUR) pentru călătoria la Atena față de 189 GBP (227 EUR) doar pentru biletul de tren către Edinburgh.”

Deși Michael admite că aceste călătorii nu sunt pentru cei slabi de inimă, el crede că toată lumea ar trebui să încerce, dacă are posibilitatea. „Atâta timp cât poți dormi într-un avion, nu este chiar așa de rău! Da, sunt zile lungi, dar poți să vezi niște locuri uimitoare și să experimentezi lucruri uimitoare.”

Kari Brown este membră de multă vreme a grupului lui Michael și are la rîndul ei un canal de YouTube cu peste 6.000 de abonați. Ea a vorbit despre cea mai extremă călătorie a sa de până acum: „Am petrecut opt ​​ore într-un autobuz de noapte de la Londra la Disneyland Paris, am stat toată ziua acolo și apoi încă opt ore drumul înapoi.” „Trebuie să fii pregătit să fii în mișcare timp de 18-24 de ore. Plec adesea de acasă la 4 dimineața pentru a lua primul zbor, îmi petrec ziua vizitând un oraș nou și apoi iau ultimul zbor înapoi, care de obicei e la primele ore ale dimineții următoare înainte să ajung acasă”, spune ea.