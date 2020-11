Familie de români reținută la Vama Nădlac. Voiau să între în țară fără documente: "Suntem indivizi suverani!"

O familie formată dintr-un bărbat, o femeie şi trei copii a fost reţinută duminică seara de autorităţile maghiare, pe sensul de intrare în Romania, la punctul de frontiera Nadlac 2. Aceștia au refuzat să se legitimeze și s-au baricadat în mașină. Autoritățile maghiare au cerut ajutorul colegilor români de la vama.

Intr-o postare făcută astăzi pe pagina de Facebook, bărbatul susține că a explicat autorităților că este geto-traco-dac și are nativitate-origini din Getia-Tracia-Dacia.

"Spațiul geografic: carpato-danubiano-pontic , meleagurile natale ... ca mi-a fost recunoscuta personalitatea juridică de toți cei care nu mi-au răspuns la scrisori in termen , ca am blazon al casei mele , ca am patrimoniu , ca am și capacitatea de a face comerț(in termeni și condițiile mele ) ca am și pământ, și ca urmează sa am și moneda mea , am sa îmi fac și drapel și tot ce trebuie ... acum ei trebuie sa răspundă și sa plătească pt tot ce au făcut !!!"

Nu au zis nimic ca m-au recunoscut mașina ca bunul lui Kokkinos , nu au zis ca am trimis notificări și instintari : la... Posted by Kokkinos Pusili on Wednesday, 4 November 2020

Oamenii le-au declarat polițiștilor că sunt traci și se întorc în țara în care s-au născut

Românul ar fi refuzat să prezinte documente de călătorie la intrarea în România, declarându-se invidid "suveran". Oamenii le-au declarat polițiștilor că sunt traci și se întorc în țara în care s-au născut și au refuzat să prezinte polițiștilor de frontieră maghiari documentele.

Autoritățile maghiare au solicitat sprijinul colegilor români după ce adulții s-au baricadat în mașină, au blocat sensul de intrare în țară și au refuzat să colaboreze cu oamenii legii.

Într-un final, polițiștii au reușit să deschidă autoturismul care avea plăcute de înmatriculare pe care era scris TRACIA și au fost nevoiți să îl imobilizeze pe bărbatul în vârstă de 35 de ani. La verificarea în baza de date s-a stabilit că cei cinci se întorceau din Danemarca în România și în urmă cu câțiva ani locuiau in Matnicu Mic, comuna Fardea.

Cei cinci au fost reținuți de autoritățile maghiare pentru verificări suplimentare deoarece nu au putut prezența nici un document de identitate al lor sau al mașinii, adulții arătând doar niște hărtii fără valoare care nu pot înlocui documentele de identitate.

Polițiștii de frontieră au anunțat că efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, fals privind identitatea, conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu numere de înmatriculare false și participație improprie la tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În cele din urmă, familia de români a intrat în ţară, iar bărbatul a postat pe pagina personală de Facebook o înregistrare în care povestește incidentul, declarând că nu recunoaşte autoritatea poliţiştilor români și că a fost agresat de aceștia: „Există vreun contract între mine şi statul român?” întreba bărbatul în înregistrare.