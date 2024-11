Fotografii incendiare în noul calendar Pirelli 2025. Care sunt vedetele care au pozat nud

"Refresh and Reveal" este titlul Calendarului Pirelli 2025, realizat de Ethan James Green. Cea de-a cincizeci și una ediție a Calendarului Pirelli, prezentată la Londra, la Muzeul de Istorie Naturală, marchează o revenire la o interpretare a senzualității într-o cheie contemporană și o căutare a frumuseții dezvăluite și prin trup, o caracteristică definitorie a Calendarului încă de la începuturile sale.

Prezentat la Londra, calendarul a fost realizat de celebrul fotograf, Ethan James Green, o vedetă în lumea sedinţelor foto de modă și un punct de referință pentru lumea queer și LGBT+ care și-a dorit să se dezbrace el însuși pentru a nu "da înapoi" din "luptă", realtează La Stampa.

Dintre cele 24 de fotografii din "Refresh and Reveal", care înfățișează 12 protagoniști, cu câte un cadru color și unul alb-negru, o întâlnim pe actrița americană, model și activistă Hunter Schafer, prezentatoarea de televiziune și scriitoarea indo-americană Padma Lakshmi. De asemenea, sunt și actorul francez Vincent Cassel, cântăreața și actrița italiană Elodie, actrița britanică Simone Ashley și actrița sud-coreeană Hoyeon, precum și modelul american Jenny Shimizu. În calendarul Pirelli mai apar actrița britanică Jodie Turner-Smith, artista americană Martine Gutierrez, modelul de origine americană Connie Fleming, precum și actorul britanic John Boyega.

Calendarul propune teme precum identitatea contemporană și sexualitatea, deoarece provocarea este să se schimbe viziunea asupra nudității și senzualității, eliminând obiectivizarea și voyeurismul.

