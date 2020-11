Investitie costisitoare acum, solutie economica mai tarziu, casa smart este de bifat in lista planurilor de viitor (P)

Construindu-si o astfel de locuinta, proprietarii vor observa beneficiile din punct de vedere economic la scurt timp. Mai mult de atat, este un spatiu sigur pentru intreaga familie, avand in vedere sistemele interconectate la care au acces in orice clipa.

Ce poate fi conectat la reteaua unei case inteligente?

Concret, o casa inteligenta este ceea ce reprezinta "Internet of Things". Prin conexiunea la internet, utilizatorul foloseste diverse dispozitive si servicii, construind in acest fel o retea. Principalele sisteme si obiecte ale unei case inteligente care pot fi controlate cu doar un buton sunt urmatoarele:

sistemul de siguranta;

sistemul de iluminat;

sistemul de incalzire;

sistemul de irigare a spatiului exterior: gazon, gradina;

sistemul audio;

sistemul home cinema;

ferestre;

incuietori;

perdele, draperii, jaluzele;

electrocasnice.

Sistemele si device-urile inteligente pot fi controlate cu telecomaenzile pentru hub inteligente. Utilizatorii pot configura in retea cateva programe de care au nevoie in mod constant, ori necesare atunci cand parasesc locuinta pe termen lung:

programul de vacanta: sistemul de iluminat si prizele opresc din functionare, ferestrele se inchid, se activeaza sistemul de siguranta, sistemul de incalzire este oprit sau setat pe modul economic, se programeaza sistemul de irigare gradina;

programul de noapte: se activeaza sistemul de securitate, se opreste din functionare sistemul de iluminat, se regleaza temperatura casei in functie de preferintele setate, se inchid ferestrele si se regleaza draperiile;

Casa high-tech este solutia economica optima, de viitor

Un Hub wi-fi broadlink rm4, de exemplu, ofera utilizatorilor beneficii multiple de natura economica, dar si in ceea ce priveste timpul. Din punct de vedere economic, cheltuielile vor fi cu mult mai reduse implementand un sistem inteligent.

Sistemul de incalzire si cel de iluminat nu vor mai functiona doar cu o apasare de buton, atunci cand proprietarii parasesc locuinta. Mai mult, exista programe economice care nu diminueaza cu nimic confortul, ci doar ajuta la a avea un control mai amanuntit asupra consumului.

In ceea ce priveste timpul, este cu mult mai redus. Cei cu un program aglomerat si aflati pe graba in fiecare zi se vor bucura sa opreasca din functiune intregul sistem electric la o simpla apasare pe telecomanda. Daca ferestrele au fost uitate deschise, acestea se vor inchide automat multumita senzorilor din dotare, fara ca proprietarul sa piarda timp intorcandu-se.

Este sigura o casa inteligenta?

O casa smart este mult mai sigura decat una clasica, avand in vedere sistemul atasat la incuietori, senzorii de alarma si sistemul de supraveghere.

Intregul sistem de siguranta are la baza senzorii, care in momentul in care detecteaza miscare in jurul casei, activeaza functiile setate de utilizator. Acestea sunt:

aprinderea luminilor in interiorul si exteriorul locuintei;

activarea alarmei;

activarea imaginilor video din exteriorul casei, pentru a identifica sursa miscarii.

Chiar si atunci cand nu se afla acasa, proprietarii pot monitoriza ceea ce se intampla in lipsa lor cu ajutorul sistemului de supraveghere performant.