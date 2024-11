A apărut o nouă specie de triton. Ce spun cercetătorii

O nouă specie de triton a fost descoperită în China, conform unui studiu recent publicat în revista Herpetosoa. Cercetătorii au identificat animalele în Rezervația Naturală Gaowangjie din provincia Hunan, după ce le-au observat comportamentele de reproducere în câmpuri de orez. Noua specie, denumită Tylototriton gaowangjienensis, se remarcă prin ochi mari, bot scurt și piele aspră, scrie publicaţia People.

Cercetătorii au observat inițial creaturile în timp ce studiau amfibieni în Rezervația Națională Naturală Gaowangjie din provincia Hunan, China, între 2021 și 2023, conform unui studiu evaluat de colegi, publicat în Herpetosoa, jurnalul oficial al Societății Herpetologice (n.r ramura zoologiei dedicată studiului reptilelor și amfibienilor) din Austria.

Oamenii de știință au observat pentru prima dată tritonii împerechindu-se în câmpurile de orez și au confirmat că reprezintă o specie nouă prin testări moleculare. Până acum, aceste animale au fost găsite doar în Rezervația Națională Gaowangjie.

Specia a fost denumită oficial Tylototriton gaowangjienensis, sau tritonul crocodil Gaowangjie. Datorită progreselor în testarea moleculară și a ADN-ului, un număr tot mai mare de specii noi – atât existente, cât și dispărute – au fost descoperite în ultimii ani. Potrivit CNN, aproape 1.000 de noi specii de plante și animale au fost descoperite doar în 2023.

