Cei 27 de salvatori blănoși ai României sunt dresați prin cel mai modern sistem din lume. Sunt atât de buni că îi cere și Poliția

Cei mai buni prieteni ai omului, câinii, și-au câștigat în ultimii ani, locul în cadrul echipelor Salvamont. Foto: Salvamont Gorj

Cei mai buni prieteni ai omului, câinii, și-au câștigat în ultimii ani, locul în cadrul echipelor Salvamont, demonstrându-și eficiența în misiunile de salvare, atât în caz de avalanșe, cât și în cazuri normale. Cățeii sunt dresați folosind o metodă inovativă, bazată pe recompensă prin joacă, scrie Agerpres.

Cei mai buni prieteni ai omului şi-au câştigat locul în Salvamont România. Peste 20 de perechi salvator-câine activează în prezent

Potrivit șefului Salvamont România, Sabin Cornoiu, câinii au fost introduși în activitatea de salvare în urmă cu aproximativ 11 ani.

› Vezi galeria foto ‹



"Au fost mai multe tentative de-a lungul anilor de a introduce câinii de salvare în activitatea noastră. Au fost încercări personale ale salvatorilor, am încercat să lucrăm și cu grupuri specializate, dar la un moment am reușit să beneficiem de o pregătire atât pentru instructori, cât și pentru animale, cu salvatorii din Franța. Acest lucru s-a întâmplat acum 11-12 ani și din acel moment am demarat și școlile de pregătire canină în România. Primul element pe care l-am abordat a fost salvarea din avalanșă, pentru că aveam nevoie să acoperim toate sistemele posibile de căutare în avalanșă și avem mai multe sisteme: DVA, RECCO și sistemul de câini de salvare", a declarat, pentru Agerpres, Sabin Cornoiu.

În prezent, la nivel național, în cadrul structurilor Salvamont funcționează 27 de unități canine formate din salvator și câine.

Sunt folosite rase agile şi uşor de dresat

Pentru câinii salvamontişti sunt folosite rase agile, ușor de dresat, printre care border collie și ciobănesc malinois. Câinii sunt pregătiți în așa mod încât să nu aibă nicio reținere de a se urca în autospecialele Salvamont, în telescaun, în ATV-uri, snowmobile și chiar în elicopter, atunci când situația impune acest lucru.



"Am început să pregătim primii câini, am avut de-a lungul timpului, în acești 11 ani, peste 40 de câini pregătiți și atestați. În acest moment avem 27 de unități canine salvator și câine, acel câine are încredere deplină în salvator, se urcă cu el în mașină, în ATV, în elicopter, merge cu el când acesta schiază, stă în brațele lui în telescaun, deci practic formează un cuplu de nedespărțit. Avem acoperire în cele 18 județe din cele 25 cu activitate de salvare montană. Probabil cele care nu au aceste structuri dezvoltate sunt județele care nu au o cazuistică foarte mare în privința avalanșelor. Mai mult decât atât, în ultimii ani am început să dezvoltăm calitățile câinilor pe care îi avem și să îi folosim și la căutare în mediu terestru, în căutarea de suprafață. Câinii sunt foarte buni, folosim circa 5-6 rase de câini, avem border collie, malinois, ciobănesc german, golden retriever și labrador. Sunt rase de câini mai ușoare, nu se rupe zăpada sub ei când merg pe munte și care sunt foarte agile și foarte ușor de dresat", a adăugat șeful Salvamont România.

El a povestit și despre sistemul abordat atunci când vine vorba de dresajul câinilor, fiind folosită o metodă modernă, aceea de recompensă prin joacă și nu prin hrană, fiindcă mâncarea poate distrage mirosul patrupedelor care trebuie să se concentreze la găsirea victimelor cu ajutorul simțului olfactiv foarte bine dezvoltat.



"Sistemul pe care l-am abordat noi este unul dintre cele mai moderne din lume în acest moment, este un sistem în care dresajul câinelui nu se face prin recompensă de tip hrană, noi facem recompensa prin joacă. În clipa în care el și-a îndeplinit misiunea, noi ne jucăm cu el. Este un lucru care este extraordinar de bun, pentru că un câine se poate sătura de mâncare și atunci nu mai lucrează, dar de joacă nu o să se sature niciodată, de joacă sau de atenția stăpânului și, mai mult de atât, imaginați-vă că atunci când lucrăm într-o avalanșă sau într-o căutare terestră, câinele nu trebuie să se concentreze asupra mirosului recompensei care vine din buzunarul conducătorului canin, el trebuie să se concentreze pe mirosul pe care l-a lăsat victima și atunci folosim acest sistem, este un sistem revoluționar, nu l-au adoptat multe țări pentru că este mult mai greu de lucrat cu el, dar iată că noi l-am adoptat de la început și avem rezultate extraordinar de bune", a adăugat Sabin Cornoiu.



În afară de dresajul cu salvamontiștii cu care fac echipă, câinii sunt pregătiți și specializați de minim două ori pe an în cadrul unor tabere care se organizează la nivel european.



"Avem o emulație în rândul salvatorilor din țară, foarte mulți dintre colegii noștri au îndrăgit animalele, au văzut de ce sunt capabile, și-au dat seama că ne pot fi de un real folos în activitatea noastră și am început să dezvoltăm foarte mult acest sistem, avem minim două acțiuni pe an de pregătire a câinilor noi și de specializare a câinilor cu experiență și beneficiem de acest suport acordat de Comitetul Internațional de Salvare Montană CISA IKAR, cel mai mare organism profesional din lume, și participăm anual la taberele care se organizează la nivel european pentru dresajul și pregătirea câinilor", a precizat el.

"E o relaţie atât de strâns între salvator și câine încât aceasta nu poate fi întreruptă cu nimic"

"În principiu ținem câinii în activitate pe toată durata cât aceștia corespund, dar după ce îi scoatem din activitatea de salvare rămân ai conducătorilor unităților canine și aceștia îi păstrează până când câinii mor. E o relație care se face atât de strâns între salvator și câine încât aceasta nu poate fi întreruptă cu nimic. Niciunul dintre colegii noștri nu este obligat să crească acești câini, nu e obligat să-i țină și, atunci cât timp faci totul din pasiune, această conexiune om-câine rămâne pe viață. Relația dintre câine și salvamontist nu poate să fie altfel decât de mers împreună până la capăt. Este o relație care se dezvoltă la cel mai înalt sentiment de legătură. Acel câine capătă o încredere totală în salvator și salvatorul face orice ca acel animal să se simtă băgat în seamă, încurajat, să simtă întotdeauna că este apreciat pentru ceea ce face și să simtă că este util în activitate. Mai mult, întreaga echipă face tot posibilul ca acest câine să simtă că face parte din echipă și, chiar dacă ascultă doar de stăpânul lui și de comenzile lui, câinele acela primește prietenie de la toată lumea. În final, acesta este și spiritul unei echipe, toți să fie uniți, fie că vorbim de oameni sau de oameni și animale", a adăugat șeful Salvamont România.



Salvamontiștii și-au creat și o filieră prin care își asigură viitorii căței de salvare.

"Vedem care sunt cei mai buni câini, cele mai bune cățele și încercăm să îi împerechem astfel încât să rezulte câini din părinți verificați, apoi acești căței se dau în primire unui salvator montan care are un program de pregătire cu ei, un program inițial la un anumit nivel și pe măsură ce avansează în vârstă se dezvoltă mai mult. Este mult mai simplu pentru cei care au deja un câine, pentru că respectivul cățel nou în pregătire va învăța foarte multe de la câinele deja pregătit, deci acel exemplu pe care îl dă este extraordinar și deja devine din ce în ce mai simplu de la fiecare câine pe care îl dresezi", a subliniat Cornoiu.



Câinii sunt folosiți la cel puțin 60-70 de misiuni în fiecare an la nivel național, la acțiuni de căutare-salvare, la acțiuni de patrulare și, în majoritatea intervențiilor, și-au dovedit utilitatea și au găsit persoanele căutate.



"Câinii sunt foarte importanți în misiunile de salvare, pentru că ne pot asigura o căutare mult mai rapidă, mergem cu ei în munte, sunt animale care sunt învățate să meargă cu noi în mașină, pe ATV sau în elicopter, le dăm drumul în teren, le punem să caute și caută cu o viteză foarte mare, probabil de 10-20 de ori mai repede decât ar căuta un om. Au alte simțuri, miros mult mai repede și atunci ne sunt de un real folos în activitate. Rezultatele lor sunt de excepție, ne încurajează, ne determină să mergem pe acest drum și cu siguranță ne vom extinde efectivele câini, dar vrem să o facem natural, firesc, salvatorii să înțeleagă care este rolul câinilor și să-i accepte de plăcere, nu din obligație. Am găsit atât oameni în avalanșe, cât și oameni pierduți pe munte. Mergem cu ei și ca resursă de sprijin la solicitarea inspectoratelor de poliție atunci când e vorba să căutam oameni în afara zonei montane și ne bucurăm că și-au găsit utilitatea în cadrul echipelor de salvare montană", a menționat Sabin Cornoiu.

Prima unitate canină a fost în județul Gorj

Prima unitate canină a Salvamont a fost în județul Gorj, fiind formată din Carlos Tașcău și Recco, un border collie care și-a lăsat amprenta printre salvamontiști datorită energiei sale și atașamentului față de oameni.



"Primul câine a fost Recco, la Gorj, un nume predestinat, pentru că RECCO este unul dintre cele mai bune sisteme de căutare în avalanșă, a fost un câine pe care am început să-l pregătim la o vârstă destul de înaintată, era adult când a început pregătirea, dar a recuperat foarte rapid și a ajuns să fie unul dintre cei mai buni câini de salvare din țară. Acum la Gorj avem doi câini, un câine adult atestat și un câine în pregătire", a afirmat șeful Salvamont România.



Carlos Tașcău, în vârstă de 40 de ani, lucrează din 2007 ca salvator montan profesionist, iar din 2017 a format, timp de câțiva ani, echipă cu Recco. Acum, după ce Recco nu mai este, îi are pe Bruno, un border collie de aproape șase ani, și pe Thor, care are un an și patru luni.



Este singurul conductor canin din cadrul Salvamont Gorj. Au început timid această pregătire, atât el, cât și Recco, însă perseverența și dorința de a salva vieți le-au adus nenumărate succese.

"În 2017 am luat atestatul de unitate canină, împreună cu Recco, dar lucrul a început mult mai devreme cu cel puțin 1-2 ani. La început nici eu nu știam ce trebuie să fac, nici câinele, și am învățat împreună pe parcursul timpului ce trebuie să fac, cum să mă comport, să știu ce să-i cer câinelui, să învețe ce să facă și după un anumit timp am reușit să lucrăm bine împreună și am și avut misiuni cu succes. Mergând pe teren, am restrâns aria de căutare sau am avut indicii unde să mergem să căutăm mai bine. Câinii sunt o resursă suplimentară a salvatorilor montani, care ajută la avalanșă să găsească o victimă foarte repede. Ei fac parte din familie, stau cu mine acasă, avem tot felul de activități, suntem clar atașați emoțional față de ei", a precizat, pentru Agerpres, Carlos Tașcău.



El a explicat și modalitatea de pregătire a acestor câini, punctând că și patrupedele au un echipament special în misiunile de salvare.



"Pregătirea unei unități canine se face pe tot parcursul unui an, se face începând cu sezonul rece pregătirea de căutare în avalanșă și se face în mai multe etape, prima este o evaluare pentru câinii tineri, după care în evaluarea respectivă se vede dacă mai e ceva de îmbunătățit sau trebuie să mergi pe direcția respectivă cu câinele, după care vine școala propriu-zisă, asta este pentru câinii tineri, după ce a obținut brevetul urmează pregătirea de vară, care păstrează aceeași linie de pregătire și căutare, numai că este pe suprafață mult mai mare. Lucrul acesta se întâmplă până toamna, iar fiecare câine, la echipa în care este, poate să aibă mai multe misiuni de căutare de-a lungul anului. Există un echipament folosit pentru câini, o lesă pentru a-l putea controla în anumite situații sau să-l ferești de pericole, un ham pentru identificare pe teren și pentru echipamentul tehnic există un ham special care se folosește pentru a putea fi troliat, împreună cu conductorul, de către elicopter", a mai povestit salvamontistul gorjean.



Nu trebuie să uităm să ne întoarcem privirea către prietenii necuvântători, pentru că, de multe ori, câinii pot face diferența între viață și moarte, încheie Agerpres.