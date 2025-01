Cafenea cu pisici, deschisă de doi veterinari în Botoșani: Cele 10 camere cu peste 100 de „mâțe” salvate au devenit atracția orașului

Doi medici veterinari din Botoşani au deschis prima cafenea a pisicilor din oraşul lor: „La mâțe”. Sursa foto: Dănuț Bratu

Doi medici veterinari din Botoşani au avut ideea perfectă pentru a îmbina utilul cu plăcutul: au deschis prima cafenea a pisicilor din oraşul lor. Graţie reţelelor sociale, localul "La mâțe" a devenit repede unul dintre principalele puncte de atracţie ale oraşului. Cafeneaua găzduieşte peste 100 de pisici salvate din situaţii extreme, iar administratorii au în plan să organizeze mai multe evenimente care să înveţe oamenii să îşi îngrijească animalele.

„Ideea a venit în primul rând pentru a avea mai multă interacţiune cu omul, a avea o mângâiere, pentru că noi nu am avea timpul necesar şi nici în adăpost nu aveam, nici îngrijitorii şi nici noi să le dăm o mângâiere, nu puteam să împărţim timpul.”, povestește medicul veterinar Bejenariu Daniel, cel care a venit cu ideea.

"La mâțe" a devenit rapid una dintre cafenelele preferate ale botoşănenilor. Oamenii care trec pragul localului spun că joaca cu pisicile este o adevărată formă de terapie.

„E prima dată când vin, am văzut doar pe Facebook, pe Instagram. Toată lumea care a venit a pozat şi a filmat pentru că aici e ceva inedit la Botoşani şi mai ales pentru iubitorii de animale e un loc perfect.”, spune una dintre cliente.

”Am văzut şi eu pe Facebook când a fost deschiderea şi într-adevăr este un loc foarte plăcut, mai ales că îmi plac animalele. Am şi pisică şi câine acasă şi într-adevăr am intrat înăuntru, am interacţionat cu ele şi vin la mângâiat, chiar sunt foarte plăcute şi săracele abia aşteaptă să fie mângâiate.”, povestește o altă clientă.

Locaţia cu 10 încăperi reprezintă un adevărat sanctuar pentru peste 100 de pisici salvate din situaţii dramatice.

„El este Thor, este o pisică salvată de acum şase sau şapte ani. A fost prinsă într-o capcană pentru animale salbatice şi i-au fost amputate două picioare şi de atunci a rămas în grija noastră. Din păcate, animalele cu handicap se adoptă foarte, foarte greu.”, a arătat medicul veterinar Bratu Dănuț, la Antena 3 CNN.

Cafeneaua reprezintă mai mult decât o afacere. Administratorii spun că vor folosi spaţiul şi pentru a organiza evenimente educative care să îi înveţe pe oameni cum să îngrijească şi să protejeze animalele. De asemenea, vizitatorii care se ataşează în mod deosebit de o pisică o pot adopta.