Momentul în care un raton cade din tavan, apoi o ia la fugă printre pasageri, filmat în Aeroportul LaGuardia din New York

Un raton a fost filmat atârnând din tavan, în aeroportul din New York. Sursa foto: TikTok/ outsideiswithinit

Călătorii de pe aeroportul LaGuardia din New York au avut parte de o adevărată surpriză, luni dimineață, când un raton a căzut din tavan la o poartă, înainte de îmbarcarea în avion.

O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale arată scena haotică de la o poarta companiei Spirit Airlines, unde se poate vedea un raton agățat de un cablu care atârnă din tavan.

În cele din urmă, animalul își pierde aderența, iar călătorii confuzi pot fi auziți țipând în timp ce acesta aleargă pe podea. Utilizatorul de social media care a filmat incidentul a declarat pentru CNN că ratonul a alergat în jurul porții timp de aproximativ cinci minute înainte ca echipajele să îl mute afară.

„Pentru a asigura o experiență pozitivă pentru oaspeții noștri din LGA, am notificat imediat echipa de facilități și abordăm problema cu o companie profesionistă de control al animalelor sălbatice”, a declarat Spirit Airlines într-o declarație împărtășită cu CNN.

Ratonul a fost prins și eliberat afară

Incidentul a avut loc în jurul orei 8 A.M., potrivit Autorității Portuare din New York și New Jersey.

„Ratonul a fost localizat în siguranță și eliberat afară, fără a se mai raporta alte apariții”, a declarat Autoritatea portuară. Nimeni nu a fost rănit.

„Pentru a asigura siguranța, personalul aeroportului colaborează îndeaproape cu o companie profesionistă de control al animalelor sălbatice pentru a monitoriza zona, a identifica punctele potențiale de intrare și a pune în aplicare măsurile de precauție necesare”, a declarat Autoritatea portuară. „Inspecțiile continue și eforturile de urmărire sunt în vigoare pentru a preveni alte incidente.”