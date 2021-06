Mesajul plin de tristețe al unui tânăr care s-a bronzat cu modelul măștii de protecție pe față

"Victima" povesteşte în clipul devenit viral că în timp ce făcea plajă a omis să îşi scoată masca de pe faţă, asa că s-a bronzat cu ”modelul” măştii respective.

„Nu uitaţi să vă scoateţi masca de protecţie atunci când faceţi plajă”, a avertizat el.

”Deci, ieri am facut plajă în grădină. Şi am uitat să-mi scot masca. Chiar nu sunt fericit, băieţi” - spune acesta. ”Cum o să muncesc în halul ăsta?”, adaugă el.

Clipul său a primit sute de reacţii de la internauți, iar unii s-au declarat chiar sceptici că așa ceva este posibil și l-au acuzat că ar fi folosit un filtru.

„Cum puteţi uita să vă scoateţi masca atunci când este atât de cald? Dar frumos bronz! ! nu-i rău”, i-a scris cineva ironic.

„Purtaţi masca de faţă la muncă şi nu o mai scoateţi. Aşa, problema va fi rezolvată. Păcat că nu lucrezi la un supermarket ca mine. Trebuie să purtăm măştile toată ziua la muncă. Ai fi bine atunci”, i-a comentat un alt internaut.

