O asistentă medicală a adoptat un băiețel care a fost internat în spitalul ei cu o boală incurabilă după ce nimeni altcineva nu s-a oferit să îl ia acasă. Mai multe familii adoptive l-au respins pe Josh Burdall, care are o boală ce duce la pierderea musculaturii, așa că Sarah Ruane, în vârstă de 54 de ani, a început procesul de adopție când acesta avea numai o lună.

Acum, șapte ani mai târziu femeia incearcă să strangă fonduri pentru a găsi un remediu pentru boala băiatului cunoscută sub numele de distrofie miotonică congenitală. Josh a crescut că orice alt copil până la vârsta de doi ani, când putea să meargă și să vorbească dar acum are nevoie de un scaun cu rotile și nu mai poate comunica cu cei din jur.

"Când s-a născut, i s-a dat doar un an de viață, maximum. Dar când m-am uitat la el pentru prima oară, crezând că e orb, el s-a uitat direct în ochii mei. În acel moment am simțit iubire. În ciuda faptului că nu i se dădea mai mult de un an din cauza faptului că distrofia miotonică congenitală nu se vindecă, l-am luat acasă. Am intrat pur și simplu în maternitate și am spus că-l voi lua cu mine" a declarat Sarah.

Acum, femeia încearcă din toate puterile că strângă fondurile necesare pentru a finanța un posibil tratament pentru această boală și a-și păstra copilul mult iubit lângă ea.

Sursă: The Independent