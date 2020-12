Beatrice Olaru va deveni mamă. Interviu cu una dintre cele mai frumoase sportive din România

Beatrice Olaru a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Antena 3, unde a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa.

Georgiana Mihăilă, reporter: Recunosc că îmi este foarte greu să o văd pe Beatrice cu burtică și nu cu pătrățele, așa cum eram obișnuită. Beatrice, ce ai făcut? Ai stricat silueta., cum se schimbă viaţa unei sportive într-o astfel de etapă, dar şi ce sfaturi are pentru viitoarele mame.

Beatrice Olaru, antrenor: De când nu ne-am văzut noi ultima dată, am rămas însărcinată.

Georgiana: Și? Cum e?

Beatrice Olaru: E foarte bine acum, a trecut perioada aia de primul trimestru în care situația a fost un pic mai greoaie, dar acum mă simt bine, am energie, mă antrenez, sunt activă, am făcut programul pentru mămici "Hei, mama".

Din păcate, Beatrice este una dintre acele femei care nu a fost tocmai în formă în primele trei luni de sarcină

Beatrice Olaru: Nu m-am așteptat să îmi fie atât de rău, a fost un șoc pentru mine, pentru că eu am zis că având un stil de viață sănătos, fiind activă, sportivă nu o să simt sărcina. Într-adevăr, acum nu prea o simt pentru că pot să fiu activă. Însă, în primul trimisteru a fost destul de frustratnt pentru că îmi doream să fac lucruri și nu puteam, pentru că îmi era foarte rău.

Însă, pe parcurs și-a revenit

Beatrice Olaru: Acum e minunat, îi place să ne antrenăm împreună, mă lasă să fiu activă și îmi doresc tare mult să fac multă activitate fizică și îmi doresc și ca ea să facă lucrul ăsta, având în vedere că fac cu ea în burtică, poate o să mă vadă și pe mine și o să iubească sportul. Doamne ajută!

Georgiana: S-au schimbat antrenamentele?

Beatrice Olaru: Clar s-au schimbat, pentru că nu sunt genu ăla de sportiv care riscă fără niciun motiv, adică știu foarte clar ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac și nu am niciun motiv să risc sau să forțez antrenamentele. Eu consider că în sarcină nu e momentul să îți depășești recordul. Încerc să fac chiar și în zilele alea în care mă simt mai rău, măcar 10-15 minute acasă. Iau o bandă elastică, îmi pun o muzică bună, o iau pe bebelina, vorbesc foarte des cu ea și îi spun "nu prea ai chef de antrenament astăzi, hai măcar 10-15 minute.

Georgiana: Dacă ar fi să vorbim despre mămicile care nu erau sportive înainte, le recomanzi sportul în sarcină?

Beatrice Olaru: Chiar mi-a scris o mamă în perioada asta și mi-a spus "ok, tu faci sport că ai fost sportivă, dar eu care nu am făcut mișcare până acum, nu e un moment bun să mă apuc". Ba da! Este un moment extraordinar de bun să te apuci să faci mișcare, dacă ai rămas însărcinată. Asta daca ai avizul doctorului și sarcina nu are compicații și medicul tău îți recomandă să faci mișcare. Însă, trebuie să ai mare grijă cum începi, pentru că dacă tu nu ai făcut mișcare înainte e clar că nu poți să începi cu niște antrenamente foarte dificile.

Pentru început, sunt recomandate sesiunile de mers sau de urcat trepte

Beatrice Olaru: Mișcarea este pentru toată lumea și eu recomand tuturor mămicilor să se miște! Oricât de puțin, chiar dacă e doar o plimbare de 20 de minute – 40 de minute

Beatrice Olaru: Uite, eu în perioada aia de primul trimestru în care nu am putut să mănânc nimic am început să citesc chestii, pentru că atunci când am aflat că sunt însărcinată mi-am făcut un program foarte riguros de antrenament și de alimentație astfel încât să îi dau copilului tot ce are nevoie. Și la scurt timp, au început să se instaleze simptomele și înafară de mere verzi și cartofi la cuptor eu nu am putut să mănânc absolut nimic.

Însa, cand începi să te simți mai bine, este indicat totuși să te organizezi și din punct de vedere alimentar

Beatrice Olaru, antrenor: De exemplu, în prima săptămână de sarcină 20-21, copilul începe să înghită din acidul amniotic și gustul acidului se schimbă în funcție de ceea ce tu mănânci. Și am fost foarte atentă în săptămâna respectivă să mănânc și legume, să mănânc și brocoli, să mănânc și spanac, să mănânc și morcov, să mănânc și oleaginoase, să mănânc și brânzeturi.

Georgiana: Dar ți-ai dublat porțiile?

Beatrice Olaru: Nu am dublat porțiile. În momentul în care am poftă să ronțăi să nu mă duc către produse care nu sunt ok. Tai un morcov, tai o gulie, pun puțină sare și ronțăi, adică încerc să caut variante cât mai sănătoase.

Beatrice Olaru: Sarcina este momentul cel mai potrivit să îți faci ordine în viață din punct de vedere alimentar și din punct de vedere al activității fizice.