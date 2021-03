Beneficii pentru frumuseţe ale uleiului de măsline

Uleiul de măsline are efecte uimitoare pentru pielea sensibilă și iritată, fiind considerat antiinflamator. De exemplu, actrița Emma Stone, care are pielea predispusă la alergii, a dezvăluit într-un interviu pentru o revistă internațională că are întotdeauna pe chiuvetă o sticluță cu ulei de măsline extravirgin.

"Sunt foarte alergică la numeroase lucruri și pot folosi numai produse care conțin un singur ingredient. Aplic uleiul de măsline pe față și miros ca o focaccia", a spus actriţa.

De asemenea, frumoasa actriță folosește uleiul de măsline și pentru hidratarea pielii.

"Cel mai mult îmi place să folosesc uleiuri naturale când am pielea uscată - ulei de măsline, argan, sâmburi de struguri sau cocos", a mai spus aceasta, potrivit marieclaire.com.

Uleiul trebuie aplicat pe pielea umedă, dacă îți dorești să o hidratezi cu adevărat. De asemenea, acesta poate fi folosit și în loc de loțiune de corp, așa cum face Kylie Jenner, una dintre cele mai urmărite femei de pe Instagram.

Iar sora sa, Khloe, declară că și ea face la fel.

Însă, Julia Roberts i-a găsit o altă întrebuințare. Aceasta îl folosește pentru sănătatea unghiilor. Cantitatea de vitamina E pe care o conține ajută la creșterea și regenerearea acestora.

Actrița a dezvăluit că pune câteva picături de ulei de măsline în apă caldă, iar apoi aplică pe unghii și lasă să acționeze aproximativ 30 de minute.

De asemenea, Julia a declarat de nenumărate ori că folosește ingredientul miraculos și pentru pentru picioare. Îl aplică pe călcâie și se încalță cu o pereche de șosete pe care le ține peste noapte. De asemenea, multe celebrități folosesc uleiul de măsline pentru a avea un păr frumos și hidratat.

De exemplu, modelul Miranda Kerr a dezvăluit că doarme cu ulei de măsline pe păr o noapte pe săptămână.

Uleiul de măsline penetrează cuticula, stratul exterior al firelor, hidratând părul din interior și oferindu-i strălucire și rezistență.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal