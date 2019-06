Foto: Captură Antena 3

Ela Crăciun, vedeta Antenei 3 și cel mai cunoscut blogger de parenting din România, a vorbit cu Oana Portase despre prima sa carte, “9 luni fără griji” -101 întrebări despre sarcină, cu răspunsuri de la specialişti. Cartea se adreseză viitoarelor mămici şi conţine tot ce trebuie să ştiţi pentru o sarcină şi o naştere fără probleme.

Oana Portase: Ela, mulţumesc că eşti astăzi alături de mine. Am aici noua ta carte, 101 întrebări despre sarcină. De ce 101 întrebări în primul rând?

Ela Crăciun: Ţine foarte mult de domnul Voropchievici care mi-a făcut la un moment dat o astrogramă şi mi-a spus 101 este numărul tău norocos. Mi-a rămas întipărit undeva în minte 101 şi am zis ok, 101 întrebări trebuie să fie despre sarcină atunci când m-am hotărât să scriu această carte.

Oana Portase: Am văzut că ai colaborat cu 5 specialişti pentru această carte şi mi-au atras atenţia moaşa şi speakerul motivaţional. Cum aşa?

Ela Crăciun: Pe moaşă am cunoscut-o cu o lună şi jumătate înainte să nasc. Sora mea medic fiind o cunoştea şi mi-a zis tu trebuie să o cunoşti pe Claudia o să vezi că e o persoană foarte dedicată şi te va ajuta foarte mult. A fost dragoste la prima vedere. Ne-am văzut, ne-am plăcut, am ţinut legătura şi am ştiut că vreau şi o moaşă în momentul în care am început să documentez foarte bine a treia naştere, pentru că să ştii că de fiecare dată am avut întrebări.

Oana Portase: Care a fost întrebarea pe care ai primit-o cel mai des de la viitoarele mămici?

Ela Crăciun: Cum scap de greaţă cred că este primul impact cu sarcina. Mi-e rău, mi-e greaţă, ce trebuie să fac. Asta şi acum o primesc. Şi mai apoi mai sunt temerile mămicilor. Nu îl mai simt pe bebe în burtică, când ar trebui să mă îngrijorez, de ce nu mai mişcă. Apoi naşterea. Foarte multe întrebări legate şi despre naştere.

Interviul integral, în imaginile de mai jos.