Numai de bine. Cele mai noi cărţi de Crăciun

Foto: Captură Antena 3

Mai este puţin şi vine Moş Crăciun aşa că deja ne pregătim listele de cumpărături pentru cei dragi. De sub brad n-ar trebui să lipsească nici cărţile. Şi nu vorbim doar despre cărţi pentru cei mici, ci şi despre noutăţile lunii decembrie pentru toate vârstele. În caz că nu ştiţi exact ce cărţi să le puneţi sub brad celor dragi, Oana Portase a pregătit o listă.

''O să încep cu cei mici, pentru că ei sunt vedetele acestei luni. Pentru copii am pe listă cartea "Dorinţa de Crăciun". Ratonul Emil se bucură tare mult că vine Crăciunul. În acest an, el are o dorinţă cu totul deosebită: un gramofon adevărat! Şi, pentru ca Moş Crăciun să nu uite de dorinţa lui, Emil i-a scris multe scrisori. Acum el aşteaptă cu emoţie ziua de Crăciun. Oare dorinţa lui se va împlini? Mai am pe listă romanul "Inimă cu cheiţă", primul dintr-o trilogie. Viaţa lui Lily este în mare pericol. Tatăl ei a dispărut fără urmă, iar din întuneric o pândesc nişte oameni cu ochi de argint. Lily şi prietenii ei - Robert, fiul unui ceasornicar, şi Malkin, vulpea mecanică a familiei sale - sunt aruncaţi într-o lume sumbră şi ameninţătoare. O să trec acum la un roman de dragoste. "O zi de decembrie", de Josie Silver. Laurie e convinsă că dragostea la prima vedere e un mit. Dar, într-o zi de decembrie, printr-o ninsoare puternică, zăreşte din autobuz un bărbat şi ştie imediat că l-a găsit pe EL. Femeia îşi petrece un an de zile căutându-l prin toate cafenelele din Londra. Nu îl găseşte, în schimb, îl reîntâlneşte la o petrecere de Crăciun, când cea mai bună prietenă i-l prezintă ca pe noul ei iubit.

Pentru adolescenţi şi nu numai, avem noul volum semnat de Laura Nureldin, continuarea romanului Revertis. Walker Drake este un producător de muzică din New York. E un profesionist talentat, bogat şi singuratic. Atât de singuratic, încât o femeie-vampir în vârstă de o mie de ani se hotărăşte să-i curme suferinţa, transformându-l în vampir. Însă şi ea are propria-i suferinţă de purtat. Atunci când Vareka îşi reîntâlneşte iubirea vieţii ei, vor fi alegeri de făcut şi consecinţe de asumat. Am ceva pe listă şi pentru domni, de la Editura RAO. Romanul "Negustorul de manuscrise" de John Grisham. Bruce Cable este proprietarul unui magazin de carte, însă câştigă bani buni cochetând uneori cu piaţa neagră a manuscriselor furate. Mercer Mann este o tânără romancieră care suferă din pricina lipsei de inspiraţie. Soarta face ca Mercer să accepte o misiune sub acoperire şi se infiltrează în cercul de prieteni al lui Bruce Cable'', a spus Oana Portase.