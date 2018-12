Numerologul Anatol Basarab, despre cifra de vibrație și destin în 2019

foto- captură Antena 3

Numerologul Anatol Basarab a explicat în emisiunea „Dar și har” ce ne va aduce anul 2019, din punct de vedere numerologic.

Cei născuți în 9, 18 sau 27- „Anul acesta le va scoate în evidență ceea ce se numește putere, sub toate formele și sensurile cuvântului. Ai puterea răbdării, iertării, puterea de a merge mai departe, chiar și puterea concentrării. Toate tipurile de putere”.

Cum ne influențează viețile anterioare ceea ce trăim astăzi

„Ne influențează. Există viață anterioară. Hai să ne imaginăm că eu în viața anterioară am fost luptător. Înseamnă că am omorât cu sabia, am fost omorât. Soldatul acela stă în mine ca a doua mea natură și în anumite momente ale vieții, când nimerești în situații neadecvate, la nervi cumva, apare cineva din tine care știe cum se rezolvă treaba asta. Și încearcă să găsească sabia. Nu o are, dar are vâna, curajul, obiceiurile. De aceea câteodată acționăm în așa fel încât nu ne vine să credem că eram noi”, a spus Anatol Basarab.

„Nu știm ce distanță e între viețile astea. Dar nici nu contează. Putem să fim și de zece ori luptători, până învățăm acea lecție”.

