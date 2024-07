NASA a trimis pe Venus o melodie lansată de Missy Elliott

O melodie a cântăreței Missy Elliott a călătorit în spaţiu. NASA a anunţat că a trimis „The Rain”, primul single lansat de regina hip-hop-ului american în 1997, pe planeta Venus.

„The Rain, extras de pe albumul ei de debut, vândut cu platină, a călătorit aproximativ 254 de milioane de kilometri prin spaţiu", a scris NASA pe Instagram. „Călătorind la viteza luminii, mesajul a avut nevoie de aproximativ 14 minute pentru a ajunge pe Venus”.

Artista a reacționat imediat pe conturile de sociale media.

„Este o nebunie! Cântecul meu The Rain a fost transmis oficial către Venus, planeta care simbolizează puterea, frumuseţea şi emanciparea”, a scris ea pe Twitter.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1