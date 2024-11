O stradă din Milano a detronat Fifth Avenue din New York în clasamentul celor mai scumpe străzi din lume

Chiriile magazinelor de pe această stradă au ajuns în medie la 20 de mii de euro pe metru pătrat, sumă care face din Via Monte Napoleone de la Milano cea mai scumpă stradă comercială din lume. Sursa foto: captura X

Pentru prima dată o locație europeană în clasamentul global: chiriile magazinelor din via Monte Napoleone ajung la 20 de mii de euro pe metru pătrat. Pe de altă parte Via Condotti de la Roma este de abia pe locul cinci în acest clasament, relatează Corriere della Sera.

Potrivit firmei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield, chiriile magazinelor de pe această stradă au ajuns în medie la 20 de mii de euro pe metru pătrat, sumă care face din Via Monte Napoleone cea mai scumpă stradă comercială din lume, înainte de Fifth Avenue de la New York și de New Bond Street din Londra.

Este pentru prima dată când o stradă europeană se află în fruntea clasamentului întocmit în fiecare an de Cushman & Wakefiled pentru 138 de străzi comerciale din lume. Via Monte Napoleone a urcat rapid datorită boom-ului turiștilor din Italia și afluxului de bogătani atrași de impozitul unic pe veniturile din surse străine.

În ultimii doi ani, chiriile pe această stradă au crescut cu 30%, iar în ultimii 10 ani prețul pe metru pătrat este mai mult decât dublu, trecând de la 8.500 de euro în 2014 la 20.000 în 2024.

În clasamentul global este loc și pentru Roma, cu via Condotti pe locul cinci. Chiriile pe metru pătrat ajung la 15 mii de euro acolo, ceea ce o poziţionează mai sus în clasament decât pe Champs Elysées din Paris.

Explozia chiriilor a fost însoțită de unele vânzări record. În aprilie, gigantul francez de modă Kering a achiziționat clădirea din via Monte Napoleone 8 pentru 1,3 miliarde, care are printre chiriași Cova, Prada, un mare butic Yves Saint Laurent și ceasuri Le Coultre. A fost cea mai mare investiție într-o singură clădire din istoria Italiei, ceea ce a dus la o reevaluare imediată a tuturor proprietăților de pe Via Monte Napoleone.