Avea un soț extraordinar și o fetiță minunată. Într-o zi a făcut un grătar și i-a ars toată fața - Bărbatul ei a dovedit ce multe femei credeau

Courtney avea o familie minunata. Ea era casatorita cu iubirea vietii ei de numai doi luni si nu se gandea nicio clipa ca are sa se intample o asemenea tragedie. Ea a avut parte de un accident oribil in care toata fata si 40% din corp au ars. Dupa o luna de coma, femeia si-a revenit, insa a dat de un alt soc. Sotul a parasit-o atat pe ea cat si pe micuta. Ba mai mult, femeia nu a fost in stare sa munceasca din cauza ranilor, asa ca si-a pierdut si casa in care locuia. Insa dupa mult curaj si ambitie ea a reusit sa isi revina si totul datorita iubirii fiicei sale si a familiei.