Programatorul din Iaşi care a aflat că Ştefan cel Mare este strămoşul său. Cum și-a descoperit Daniel Cantoreanu arborele genealogic

Daniel Cantoreanu a vorbit sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3, despre cum a reuşit să afle despre înrudirea sa cu domnitorul Moldovei.

Daniel Cantoreanu: "Munca aceasta a fost desfăşurată pe patru ani de zile"

"Înrudirea mea este făcută cu voievozii Maramureşului, aceştia fiind îndrudiţi cu domnitorii Moldovei. Iuga, voievod de Maramureş este fratele lui Bogdan I-lea, strămoşul lui Ştefan cel Mare. Munca aceasta a fost desfăşurată pe patru ani de zile, timp în care am adunat documente, am mers prin arhive şi am cercetat foarte mult atât partea familială, studiul în cimitire, cât şi studiu documentelor şi legăturii genealogice. Tot acest demers a durat patru ani de zile, muncă încontinuu.

Românul şi-a făcut arborele genealogic până în secolul XIII

Au fost momente când a fost uşor, în care am adunat foarte multe informaţii, oamenii erau receptivi, discutam foarte mult şi adunam informaţii, dar şi perioade în care săptămâni, luni, stagnam pentru că, fie mă loveam de reticenţa unor oameni, cât şi lipsă de documente.

Ştefan cel Mare, unchiul îndepărtat de câteva secole distanţă

Gradul de rudenie este cel de unchi, strămoşul meu direct fiind Iuga, voievod de Maramureş, şi, în acest mod, şi gradul de rudenie cu Ştefan cel Mare, lucru care m-a uimit. Pe partea de trăsături fizice, nu avem documente aşa de multe, dar ceea ce am găsit legat de modul lor de gestionare, de firea pe care o aveau, s-a regăsit şi în familia mea", a explicat Daniel Cantoreanu, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3.

