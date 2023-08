”E atâta de greu printre străini” Ionuț a ales să revină în satul natal, în Mureș, pentru a crește oi, după ce a muncit din greu în Germania

Ionuț este un tânăr de doar 20 de ani din Deleni, județul Mureș. A muncit din greu, în construcții, în Germania, dar a înțeles că locul lui nu este acolo printre străini, ci acasă, în mijlocul naturii, cu oile sale.

Sursa foto: Captură video Trinitas

Întrebat dacă s-ar mai întoarce în străinătate, tânărul cioban a mărturisit: „Nu! Nici să nu mai aud! Las' să meargă alții, mai bine stau eu acasă, la oile mele. Aici nu ai stres, ești liniștit, oarecum în Raiul tău, ca pe-o apă lină”.

”Dragostea față de animal exprimă un sentiment de plăcere, de drag. Când merg cu oaia și vezi că mănâncă, când merg cu mai multe oi și vezi cum stau și mănâncă și stai și te uiți la ele îți e mai mare dragul. Aia e liniștea sufletească”, a povestit Ionuț, într-un interviu dat în această primăvară pentru Trinitas.

”Se fac bani în străinătate, dar atâta e de greu”

”Se fac bani în străinătate, dar atâta e de greu, de nu vă pot explica. Dorul de casă, dorul de țară, dorul de familie. Te duci acolo în străinătate și te întâlnești cu tot felul de oameni străini, de peste tot, și când e mult de muncă se fac bani. (...)

Am lucrat în demolări. Te sculai dimineața la 5, dădeai la baros sau la ce te puneau nemții, turcii și când ajungeai la 6-7 seara, nu își mai trebuia nici de mâncare, doar să te pui în pat și să dormi de oboseala aia mare. Și a doua zi, iară. 8 euro eram plătit pe oră. Unii luau câte 20.

Anul trecut, am spus că nu mai stau, și așa se strâng oile, vine Paștele, eu nu mai stau că deja vin nebun. Am stat o săptămână de zile, am cumpărat niște oițe, am venit doar cu 1200 de euro. Toată vara am stat la oi”, a spus Ionuț.

”Cum e acasă nu-i niciunde”

”Mi-a fost dor de familie, cum e acasă nu-i niciunde, unde te-ai născut, unde ai copilărit, crescut. Nu m-ar lăsa inima să-mi vând casa, eu nu pot să stau la oraș, că vin nebun”, a mărturisit tânărul, care a ales să revină acasă, în satul natal, pentru a crește oi”, a mai mărturisit tânărul.