”Decât să muncesc 10-12 ore în altă țară, mai bine muncesc 15 în țara mea” Ionuț s-a întors în România după 10 ani și și-a deschis propria afacere

După un deceniu de muncă în fermele din Anglia şi Irlanda, Ionuţ Crăciun a hotărât să revină acasă şi să facă agricultură alături de familie. La Ghimpeţeni cultivă pepeni roşii, usturoi şi varză.

”Suntem producători de pepeni, usturoi, varză. Am fost plecat în străinătate 10 ani, în Anglia şi în Irlanda, unde am lucrat la diferite ferme de fructe. Deci tot în agricultură. Iar acum ne-a dat Dumnezeu un copilaş şi după atât timp am decis să venim în România, să ne întoarcem aici, unde părinţii mei deja făceau treaba asta, doar că aveau nevoie de ajutor. Am decis să venim să ne implicăm.

”Este o activitate în care toată familia este angrenată”

Este o activitate în care toată familia este angrenată, de la mic la mare. Cel mai mic este fetiţa de un an aproape, care stă acasă şi ne a aşteaptă, apoi suntem eu, soţia, mama şi tata. Şi generaţia de dinainte a cultivat pepeni şi e o îndeletnicire rămasă în familie”, a spus Ionuţ Crăciun, pentru reporter24.ro.

Pe lângă Piaţa Producătorilor Olteni, care se desfăşoară în fiecare duminică în proximitatea sediului CJ Olt din Slatina, produsele lui Ionuţ Crăciun pot fi găsite şi în Piaţa Zahana din Slatina, dar şi în Piaţa Piteşti.

Tânărul agricultor spune că, la revenirea din Anglia, a decis să schimbe modul în care familia vindea marfa. Aşa că a înlocuit comerţul ambulant, cu vânzarea în piaţă.

”Anul acesta avem două hectare de pepeni, două hectare de varză, două hectare, aproape trei, de usturoi. Recoltăm şi vindem în funcţie de sezon. Acum vara merg pepenii, iar toamna usturoiul şi varza.

Înainte de anul acesta, până să mă implic eu, părinţii mei vindeau ”tradiţional” prin sate. Mergeau cu maşina, cu căruţele şi vindeau ambulant. Acum am reuşit să luăm un loc în Piaţa Zahana din Slatina, mai avem şi la Piteşti şi încercăm să ne promovăm produsele aşa cum putem”, spune Ionuţ.

Cea mai mare provocare pe care o înfruntă agricultorii români, potrivit lui Ionuț, constă în promovarea și vânzarea produselor.

Comparând cu străinătatea, el subliniază avantajul calității superioare a produselor românești, deși recunoaște că în Occident există un traseu bine stabilit pentru produse până la consumator.

„Faţă de străinătate, avem o calitate mai bună a produselor”

”Deosebirea faţă de ce se întâmplă în străinătate este că avem o calitate mai bună a produselor. Doar că, la noi, promovarea şi desfacerea sunt cele mai mari probleme. Ei sunt foarte bine dezvoltaţi pe desfacere şi sunt mai evoluaţi din acest punct de vedere, dar la nivel de calitate nu au ce avem noi. Produsele noastre sunt mult mai bune”, a spus tânărul.

Dar în pofida dificultăților, Ionuț Crăciun este decis să continue munca în agricultura românească. Acesta subliniază că, în ciuda diferenței de percepție a consumatorilor români, munca lor, a țăranilor, este de neprețuit.

”Consumatorii români sunt împărţiţi. Sunt oameni care aprecizează munca noastră, a ţăranilor. De exemplu, la usturoi, le spun un preţ şi li se pare că e un preţ foarte mic pentru calitatea pe cre o avem. Mai sunt şi oameni nemulţumiţi şi li se pare prea scump. Munca noastră nu se opreşte niciodată, începem din primăvară până iarna târziu”, a explicat fermierul.

În contextul actual, în care se încurajează promovarea alimentației sănătoase și a producției agricole durabile, povestea lui Ionuț Crăciun și a familiei sale devine o sursă de inspirație. Într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid, uneori este nevoie să ne întoarcem la esențial – la pământ, la rădăcini, la munca de acasă.

”După 10 ani de străinătate, m-am gândit să mă întorc acasă”

”După 10 ani de străinătate, m-am gândit să mă întorc acasă pentru că am zis că decât să muncesc 10-12 ore pentru altcineva, în altă ţară, mai bine să muncesc în ţara mea pentru mine, 15 ore”, a mărturisit Ionuț.