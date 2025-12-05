Cutremur, vineri seară, în România, într-o zonă mai puţin obişnuită cu activitatea seismică. Ce magnitudine a avut

Cutremur, vineri seară, în România, într-o zonă mai puţin obişnuită cu activitatea seismică. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seară, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc în județul Vaslui, la adâncimea de 11 km, la ora 20.00.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km V de Vaslui, 37km E de Bacău, 48km NV de Bârlad, 48km SE de Roman, 62km S de Iaşi, 87km E de Piatra Neamţ.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

În ţara noastră, au fost două cutremure chiar de Ziua Naţională. În data de 1 decembrie, primul seism, de 3,8 grade pe scara Richter, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km vest de Focşani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Al doilea cutremur din 1 decembrie, de magnitudine 3,3, s-a produs la ora locală 6:46, în judeţul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.