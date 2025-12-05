Sociolog, înainte de alegerile de la Primăria Bucureşti: Băluţă şi Ciucu, singurii cu o dinamică progresivă. Ambii sunt în creştere

Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, vineri seară, la Antena 3 CNN, rezultatele unei cercetări CURS - Avangarde. Susa foto: Antena 3 CNN

Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, vineri seară, la Antena 3 CNN, rezultatele unei cercetări CURS - Avangarde, care a fost efectuată "pentru a face încă o măsurare ştiinţifică în vederea comparării cu rezultatele efective în urma numărătorii voturilor din data de 7 decembrie". "Acestea sunt datele cercetării noastre: Daniel Băluţă - 27%, Ciprian Ciucu - 24%. Ei sunt singurii contracandidaţi care înregistrează o dinamică electorală progresivă", a afirmat Pieleanu.

"Este o cercetare pe care consorțiul CURS - Avangarde a realizat-o în data de 4 decembrie, pentru a face încă o măsurare ştiinţifică în vederea comparării lor cu rezultatele efective în urma numărătorii voturilor din data de 7 decembrie. Este o cercetare pe care o organizăm, în principiu am dat rezultatele foarte bune", a spus sociologul, care apoi a prezentat rezultatele:

"Acestea sunt datele cercetării noastre: Daniel Băluţă - 27%, Ciprian Ciucu - 24%. Ei sunt singurii contracandidaţi care înregistrează o dinamică electorală progresivă. Cresc cele 2 bazine ale lor. Ambii sunt în creştere. Băluţă înregistrează un scor un pic în afara marjei de eroare, nu este o egalitate statistică.

Constatăm în continuare că domnul Drulă înregistrează o acumulare negativă (21%), o scădere a intenției de vot. În ceea ce o priveşte pe doamna Anca Alexandrescu, în ultimele 5 zile, înregistrează o dinamică de platou, adică e relativ constantă, în jurul cifrei de 18%. Există aşa-numita spirală a tăcerii, probabil, în cazul doamnei Alexandrescu, în sensul în care oamenii nu vor să ne spună cu sinceritate.

Ana Ciceală trebuie urmărită, va înregistra un scor bun, poate fi mai mare de 5%. Domnul Burcea poate face şi domnia sa o figură frumoasă", a afirmat Marius Pieleanu, care, apoi, a prezentat profilul alegătorilor din Bucureşti:

"La Ciprian Ciucu, ponderea este destul de echilibrată în privinţa vârstei în sensul în care pondeea tinerilor e destul de mică. La doamna Anca Alexandrescu - o pondere destul de bună în privinţa vârstei, o pondere mai ridicată a celor cu nivel de studii sub liceu.

La Daniel Băluţă, cu studii superioare, din nou, mulţi. V-am spus, Bucureștiul are multe persoane cu studii superioare. Preponderent cu liceu.

Aceste date sunt rezultatele unei cercetări care nu numără voturile, este o estimare".