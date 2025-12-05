Decizie controversată în SUA: Se renunță la recomandarea vaccinului anti-hepatită B pentru bebeluși

Autoritatea de sănătate publică renunță la recomandarea vaccinării la naștere împotriva hepatitei B. Foto: Getty Images

Un comitet consultativ din SUA a votat pentru schimbarea unei recomandări în vigoare de peste trei decenii privind vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B imediat după naștere.

Comitetul ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) a decis, cu 8 voturi la 3, ca vaccinarea copiilor născuți din mame testate negativ pentru hepatita B să nu mai fie recomandată automat, ci lăsată la „decizia individuală” a părinților, scrie BBC.

Decizia vine la câteva luni după ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice privind vaccinurile, a demis întreaga componență a ACIP și a numit noi membri, mulți dintre ei critici ai politicilor de imunizare.

SUA recomandă vaccinarea la naștere încă din 1991, iar datele oficiale arată că această politică a prevenit aproximativ 90.000 de decese. ACIP elaborează recomandările de vaccinare pentru Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), care au ultimul cuvânt în adoptarea lor.

Schimbare controversată: prima doză, recomandată abia după două luni

Noua orientare prevede că bebelușii care nu primesc vaccinul imediat după naștere ar trebui să înceapă schema de imunizare „nu mai devreme de vârsta de două luni”. Această prevedere a fost contestată de mai mulți membri ai comitetului, care consideră că întârzierea poate crește riscurile de infectare.

Experții în sănătate publică se tem că votul va alimenta temeri nejustificate privind siguranța vaccinului și va încuraja reticența față de imunizare, ceea ce ar putea duce la mai multe îmbolnăviri.

„Recomandarea de vaccinare la naștere este foarte bine fundamentată”, a spus dr. Cody Meissner, care a votat împotrivă. „Știm că vaccinul este sigur și extrem de eficient. Dacă facem aceste schimbări, vom vedea mai mulți copii, adolescenți și adulți infectați cu hepatita B”.

Comitetul menține însă recomandarea ca bebelușii născuți din mame pozitive la hepatita B să primească doza la naștere. Asigurările nu ar trebui să fie afectate de noua regulă.

Medicii care susțin vaccinarea la naștere avertizează că politica propusă lasă copiii vulnerabili, mai ales că nu toate gravidele au acces constant la testare, iar unele pot primi rezultate fals negative.

Kennedy și aliații săi au pus la îndoială siguranța vaccinului, invocând că virusul se transmite în principal prin sex sau prin folosirea în comun a acelor. Cercetările arată însă că transmiterea poate avea loc și prin obiecte uzuale contaminate, precum periuțe de dinți sau lame de ras.

Hepatita B este o infecție virală a ficatului, transmisă prin contact cu fluide corporale, care poate duce la complicații grave: cancer hepatic, insuficiență hepatică sau ciroză. Virusul poate fi transmis și de la mamă la copil în timpul nașterii, iar mulți purtători nu prezintă simptome, ceea ce face dificilă depistarea.